La Fiscalía General de la República (FGR) aseguró tres armas de fuego, cartuchos y alrededor de 385 litros de hidrocarburo durante un cateo realizado en un domicilio del ejido La Loma, en el municipio de Lerdo, Durango.

De acuerdo con la FGR, el operativo se derivó de una denuncia ciudadana que alertaba sobre la presunta venta de combustible sin las medidas de seguridad correspondientes.

Durante la intervención, en la que participaron elementos de la Policía Federal Ministerial, Guardia Nacional y Defensa, fueron localizadas tres armas de fuego, 11 cartuchos útiles y nueve bidones con capacidad de 50 litros, que contenían aproximadamente 385 litros de un líquido amarillo.

Tanto el inmueble como los indicios asegurados quedaron a disposición del Ministerio Público Federal, que continúa con las investigaciones por posibles delitos en materia de hidrocarburos.