En Puebla, se detuvo al presidente municipal de Atzitzintla, Eduardo Velázquez Medina, luego de un operativo interinstitucional encabezado por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) federal.

Este 26 de noviembre se confirmó la captura del edil como parte de investigaciones por el delitos de secuestro exprés y robo al transporte de carga. De acuerdo al coordinador de Gabinete del Gobierno del Estado de Puebla, José Luis García Parra, el operativo se derivó a las indagatorias por un grupo delictivo denominado 'Los Zuñiga' el cual opera principalmente en la zona de Esperanza.

El funcionario resaltó que las investigaciones señalan el alcalde de Atzitzintla estaba vinculado con esta banda criminal 'Los Zuñiga' además, se le señala de un tema de secuestro exprés.

Estas acciones forman parte del Operativo Enjambre encabezado por el secretario de Seguridad Federal, Omar García Harfuch, en donde participaron de manera coordinada con elementos de Defensa, la Secretaría de Marina, Guardia Nacional, la Fiscalía General del Estado y fuerzas estatales.

Cabe destacar que la detención del edil poblano de Atzitzintla se suma a las investigaciones activas contra ocho alcaldes de la administración 2024-2027 que han sido capturados en Puebla.

Entre ellos se encuentra José Isaac 'N', exalcalde del municipio de Esperanza quien fue detenido en septiembre de 2026 tras operativos relacionados con delitos de alto impacto como robo de transportes de carga, extorsión y secuestro.

Por otro lado, Said de Jesús 'N' expresidente municipal de Tepeyahualco fue detenido en el mismo mes por delitos relacionados con abuso de autoridad, cohecho e incumplimiento de un deber legal, secuestro exprés y robo de vehículo con violencia.

Juan 'N', exedil de San Juan Tianguismanalco fue vinculado a proceso en agosto del presente año tras ser acusado de un presunto delito sexual; Asimismo, en Acteopan, Álvaro 'N' fue detenido tras ser señalado por un presunto feminicidio.

Gerardo 'N' expresidente municipal de Cuautempan fue detenido en el mes de febrero tras permanecer prófugo, acusado de encabezar una red de extorsión y secuestro.

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En 2025, los hermanos Ramiro 'N', Uruviel 'N' y Giovanni 'N' quienes estaban a cargo de Chalchicomula de Sesma / Ciudad Serdán, Tlachichuca y San Nicolás Buenos Aires, fueron detenidos por presunto lavado de dinero, asociación delictuosa, portación de armas de uso exclusivo del ejército, encubrimiento por recepción de mercancía robada y delitos contra la salud.

Eduardo 'N' fue elegido como el alcalde de Atzitzintla, Puebla para el periodo 2024–2027 y es vinculado políticamente con el Partido de la Revolución Democrática (PRD) o coaliciones opositoras en la región

Con información de N+

MCS