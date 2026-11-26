Un aparatoso accidente se registró en el Arco Norte hoy, percance que provocó el cierre total de la carretera. Te contamos qué pasó a la altura del kilómetro 125 la madrugada de este viernes.

Toma tus precauciones si vas a conducir en carretera. En ocasiones, el exceso de velocidad o las condiciones climáticas son factores que derivan en accidentes automovilísticos.

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¿Qué pasó en el Arco Norte hoy?

Minutos antes de las 02:00 horas de este jueves, el Arco Norte reportó en sus redes sociales el cierre total de la circulación a la altura del kilómetro 125+000 con dirección a Texmelucan, Puebla, en el tramo Ajoloapan-Pachuca.

El Arco Norte alertó a los conductores por el cierre de la carretera e informó que la última salida era la caseta de Ajoloapan.

Luego de casi 12 horas del percance, el Arco Norte informó en sus redes sociales que continuaba la atención del accidente, por lo que seguía carga lenta por el carril de alta velocidad en el tramo Apaxco-Pachuca.

Según reportes, un tráiler se vio involucrado en el choque que mantuvo las labores de rescate por varias horas en el Arco Norte.

La mañana de hoy, también se registró un fuerte accidente en la Autopista México-Toluca, a la altura del kilómetro 26, en la zona de la comunidad Cruz Blanca, en la alcaldía Cuajimalpa.

Por el accidente en la México-Toluca, con dirección a la Ciudad de México (CDMX), tres personas resultaron lesionadas.

Con información de N+.

RMT