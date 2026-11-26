Un hombre terminó debajo de un taxi luego de sufrir una caída presuntamente provocada por un bache y ser atropellado durante la noche del miércoles, en calles de la colonia Fama III, en el municipio de Santa Catarina, Nuevo León.

El accidente fue reportado alrededor de las 21:50 horas, en el cruce de las calles México y Lomas de la Fama, donde vecinos que se encontraban cerca del lugar solicitaron el apoyo de los cuerpos de emergencia al percatarse de que una persona había quedado atrapada debajo de un automóvil de alquiler.

De acuerdo con los primeros reportes, el lesionado fue identificado como José Martínez, de 39 años, quien presuntamente circulaba por el sector cuando cayó en un bache. En ese momento, un taxi que transitaba por la misma vialidad terminó involucrado en el incidente, provocando que el hombre quedara debajo de la unidad.

Tras observar lo ocurrido, habitantes del sector reaccionaron de inmediato y solicitaron ayuda a través del número de emergencias 911, mientras el hombre permanecía atrapado debajo del vehículo. Al sitio acudieron elementos de Protección Civil de Santa Catarina, pertenecientes al grupo Jaguares, así como personal de Bomberos de Nuevo León, quienes coordinaron las maniobras necesarias para liberar al lesionado.

Los rescatistas trabajaron para retirar al hombre de debajo del automóvil y, una vez que lograron ponerlo a salvo, le brindaron atención prehospitalaria para valorar sus condiciones de salud y atender las lesiones que presentaba.

Por su parte, el conductor del taxi, identificado como Jesús ’N’, fue puesto a disposición del Ministerio Público, autoridad que se encargará de realizar las investigaciones correspondientes y determinar cómo sucedieron los hechos, así como las posibles responsabilidades derivadas del accidente.

Con información de Ray Elizalde/ Noticias N+

RR