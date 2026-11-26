La mañana de este jueves se registró un accidente vial sobre la carretera Anapra-Jerónimo, en Ciudad Juárez, donde un vehículo compacto de color gris terminó volcado sobre el camellón central que divide ambos sentidos de circulación.

De acuerdo con la información recabada en el lugar, el conductor habría perdido el control del automóvil debido a la velocidad a la que circulaba, lo que provocó que la unidad saliera de la vialidad y terminara volcada.

Al sitio acudieron elementos de la Coordinación General de Seguridad Vial para realizar el peritaje correspondiente. Durante la revisión, informaron que el conductor no presentaba lesiones, por lo que no fue necesario solicitar el apoyo de paramédicos.

El percance dejó únicamente daños materiales y se informó que el vehículo sería asegurado. Hasta el momento, las autoridades no han proporcionado más información sobre el conductor o el accidente. Se espera que, una vez concluidas las investigaciones, las autoridades proporcionen información adicional.