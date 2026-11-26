Prepara Mochila de Emergencia: ¿Cuántos Días se Esperan Lluvias Torrenciales y Caída de Nieve?
Conoce aquí los efectos que dejará la primera tormenta invernal de la temporada en el país
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Autoridades de Protección Civil urgieron a la población a extremar precauciones por el clima adverso que ocasionará la primera tormenta invernal de la temporada, marcado por descenso de temperatura, lluvias, evento de Norte y posible caída de nieve o aguanieve, incluso, llamaron a alistar una mochila de emergencia.
De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), hoy jueves 26 de noviembre de 2026, se ubicaron en el noroeste del país una vaguada polar y la corriente en chorro polar y subtropical, “dando origen a la primera tormenta invernal de la temporada”.
En ese panorama, la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) pidió a la ciudadanía evitar la exposición prolongada al frío extremo para prevenir hipotermia, usar ropa abrigadora y en capas al salir, así como mantener lista en casa la mochila de emergencia; aquí te decimos qué debe llevar.
En redes sociales, la CNPC indicó que las lluvias, las bajas temperaturas y la posible caída de nieve o aguanieve en zonas del occidente, centro y sur de la República Mexicana persistirá hasta el próximo fin de semana, por lo que el clima adverso estará presente este jueves, viernes, sábado y domingo.
El SMN informó que hoy 26 de noviembre de 2026 se esperan estas condiciones meteorológicas, que se prolongarán los siguientes días:
Lluvias intensas en zonas de Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán y Guanajuato
Lluvias muy fuertes en Durango, Zacatecas, Aguascalientes y Querétaro
Posible caída de nieve o aguanieve durante la noche en zonas montañosas de Jalisco, Colima y Michoacán.
Asimismo, la masa de aire ártico que impulsó al frente frío 8 mantendrá ambiente frío en el norte, noreste, oriente, centro y sureste del país.
Además de evento de “Norte” con rachas de 90 a 100 km/h en el istmo y golfo de Tehuantepec, y rachas de 40 a 60 km/h en costas de Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.
De acuerdo con las autoridades, la mochila de emergencia ayuda a sobrevivir las primeras horas de un desastre. Para la CNPC, ésta debe incluir insumos como linterna, pilas, cobijas y suministros básicos. Puede incluir además:
Radio sin internet, TV ni redes de telefonía: Permitirá mantener a la gente informada, acompañada y atenta a cualquier alerta, así como a recomendaciones.
Agua: Botellas de agua envasada, de preferencia sin gas.
Alimentos no perecederos: Una buena opción es la comida enlatada; se recomienda escoger alimentos livianos, de tamaño personal, fácil de abrir y que aporten energía.
Ropa abrigadora: Cobija, ropa, impermeable y zapatos extras para cambiarse por si se mojan.
Encendedor o cerillos.
Silbato: Para solicitar ayuda en caso de ser necesario.
Fotocopia de documentos importantes o guardados en un USB.
Copia de las llaves de casa.
Medicinas o latas de leche: Si en una familia hay bebés, personas con un tratamiento médico o personas adultas mayores, deben incluirse algunos productos específicos como biberones, papillas, medicinas, latas de leche y pañales.
SPB