La Secretaría de Marina (Semar), a través de la Armada de México, en coordinación con la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (SECIHTI), lleva a cabo una campaña oceanográfica para instalar cinco boyas metoceánicas en el Pacífico mexicano, como parte del proyecto APIXQUI, que busca fortalecer los sistemas de monitoreo y alerta temprana ante fenómenos hidrometeorológicos extremos, como huracanes.

La campaña se realiza a bordo del buque de investigación oceanográfica El Puma, perteneciente a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), que zarpó del puerto de Manzanillo, Colima, el pasado 25 de noviembre de 2026. Las boyas serán instaladas aproximadamente a 200 millas náuticas de la costa del Pacífico mexicano.

En estos trabajos participan especialistas del Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada, Baja California (CICESE), institución con experiencia en el fondeo de boyas en aguas profundas, así como personal del Instituto de Investigación y Desarrollo Tecnológico (ININDETEC) de la Secretaría de Marina.

Boyas ayudarán a la emisión oportuna de alertas tempranas

Una vez que entren en operación, las cinco boyas transmitirán información en tiempo real sobre las condiciones del océano y la atmósfera. Estos datos permitirán mejorar los pronósticos meteorológicos, así como dar seguimiento a la formación y evolución de ciclones tropicales a huracanes.

Además, la información generada contribuirá a la emisión oportuna de alertas tempranas, proporcionando mayores herramientas a las autoridades de protección civil y a las comunidades costeras para tomar decisiones preventivas y reducir riesgos ante fenómenos hidrometeorológicos extremos.

El sistema también representará un apoyo para la seguridad de las operaciones marítimas, al ofrecer información especializada sobre las condiciones del entorno oceánico.

Con la implementación del proyecto APIXQUI, la Secretaría de Marina y la SECIHTI, junto con la UNAM y el CICESE, fortalecen la infraestructura científica y tecnológica del país, impulsando la vigilancia del Pacífico mexicano, la preparación ante eventos extremos y las acciones orientadas a la salvaguarda de la vida humana.

Con información de N+

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