Para este jueves, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé que la vaguada polar dará origen a la primera tormenta invernal de la temporada sobre el occidente del territorio nacional.

Esto incrementará la probabilidad de lluvias en el occidente, norte, noreste, centro y sur de México, pronosticándose lluvias puntuales intensas en zonas de Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán y Guanajuato.

Además, las autoridades señalaron que es posible la caída de nieve o aguanieve durante la noche en zonas montañosas de Jalisco, Colima y Michoacán.

El frente 8 se extenderá sobre el occidente del mar Caribe, dejando de afectar al territorio mexicano; sin embargo, la masa de aire ártico asociada a él mantendrá ambiente frío en el norte, noreste, oriente, centro y el sureste.

Así como evento de 'Norte' con rachas de 90 a 100 km/h en el istmo y golfo de Tehuantepec, y de 40 a 60 km/h durante la mañana en Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, disminuyendo en el transcurso de la tarde.

Estos serán los estados afectados por las lluvias de distintas intensidades:

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Sinaloa (centro y sur), Nayarit, Jalisco (este y sur), Colima, Michoacán (norte y noroeste) y Guanajuato (oeste).

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Durango (sur), Zacatecas (sur), Aguascalientes y Querétaro (centro y sur).

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): San Luis Potosí (oeste, centro y sur), Hidalgo (oeste), Estado de México (oeste y noroeste), Veracruz (sur), Oaxaca (este) y Chiapas (norte y este).

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Baja California Sur, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Puebla, Tlaxcala, Ciudad de México, Morelos, Guerrero y Tabasco.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Sonora, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Posible caída de nieve o aguanieve, durante la noche: zonas montañosas de Jalisco, Colima y Michoacán.

Mientras que las temperaturas máximas y mínimas serán las siguientes:

Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Guerrero, Oaxaca (costa) y Chiapas (costa).

Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Michoacán.

Temperaturas mínimas de -10 a -5 °C con heladas durante la madrugada del jueves: zonas serranas de Durango y Chihuahua.

Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas durante la madrugada del jueves: zonas serranas de Baja California, Sonora, Coahuila, Nuevo León y Zacatecas.

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C con posibles heladas durante la madrugada del jueves: zonas serranas de Tamaulipas, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.

En cuanto al clima en el Valle de México, para este día se prevé cielo medio nublado a nublado y ambiente de fresco a templado.

Durante la mañana se prevé presencia de bruma y bancos de niebla en zonas altas del Estado de México.

Por la tarde probabilidad de lluvias puntuales fuertes en el Estado de México; mismas que podrían originar el incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, inundaciones, encharcamientos y visibilidad reducida. Así como intervalos de chubascos en la Ciudad de México.

La temperatura mínima en la Ciudad de México será de 10 a 12 °C y la máxima de 19 a 21 °C. Para Toluca, Estado de México, se prevé una temperatura mínima de 6 a 8 °C y una máxima de 15 a 17 °C.

Con información de Conagua

ICM