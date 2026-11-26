La Fiscalía General de la República (FGR) dijo que solicitó formalmente a España la extradición de Inés Gómez Mont y reclamó a la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol), por rechazar una segunda emisión de ficha roja.

En un comunicado, la institución ministerial confirmó que la exconductora de televisión llegó a Madrid el martes pasado en un vuelo comercial, luego de aceptar ser removida de Estados Unidos, pues se encontraba detenida en Florida por asuntos migratorios.

La FGR señaló que la Interpol se negó a emitir una ficha roja en septiembre pasado y por ello, la acusada no fue detenida cuando llegó a España, donde tiene la nacionalidad.

"Dado el desplazamiento de Inés 'N', la FGR ya solicitó formalmente su extradición a las autoridades competentes del Reino de España, procedimiento internacional que está debidamente sustentado en preceptos puntuales del tratado bilateral aplicable a la materia", aseguró.

La FGR recordó que se pidió a Estados que Gómez Mont fuera arrestada provisionalmente en septiembre de 2025 con fines de extradición. Sin embargo, el gobierno de Donald Trump no atendió la solicitud y la Interpol eliminó de sus registros los datos de la justiciable y no quiso ficharla por segunda ocasión.