La desaparición de Sara Santiago Arizmendi, de 12 años de edad, ha causado una intensa movilización de elementos de seguridad en la alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México (CDMX), debido a que la menor presuntamente se encuentra acompañada de otro menor de edad; esto sabemos del caso.

Luego de cerrar el Periférico Oriente por más de 10 horas, los seres queridos de Sarita se enfrentaron a golpes con los familiares de Isaac, de 16 años de edad, menor con quien se fue la niña. "Tenía un mensaje en el que le pidieron que bajara y desde ahí no sabemos nada".

Debido a los golpes, el padre de Isaac fue lesionado en varias partes del cuerpo. En tanto, los familiares de Sara indicaron que no lo dejarán ir hasta que entreguen a la niña.

“(Le digo a mi hijo) Que venga y entregue a esa niña. ¿Tengo que pagar como su papá? Me dieron hasta las 12 de la noche para entregarla; yo no te voy a ayudar”, dijo el padre del adolescente, Gilberto Rodríguez.

El conflicto en el bloqueo por la desaparición de Sara Santiago Arizmendi comenzó luego de que la madre de Isaac presuntamente recibió un mensaje en el que supuestamente le indicaron que ambos menores estaban en Puebla.

Sin embargo, cuando solicitaron información a agentes de investigación de la Fiscalía de la CDMX, las autoridades negaron que hayan obtenido el dato, y no compartieron más detalles de las indagatorias.

“Tantos consejos que te di y no me hiciste caso. Todo el tiempo trabajo, entrega a la niña”, pidió a las cámaras de N+ el padre de Isaac, quien fue amenazado con ser linchado si no se localiza a Sarita.

¿Cómo desapareció Sara Santiago Arizmendi en Iztapalapa, CDMX?

La desaparición de Sara en Iztapalapa ha causado conmoción. Según su madre, Blanca Arizmendi, Sara salió de su vivienda durante la madrugada del 24 de noviembre, y desde entonces no saben dónde está.

Entonces, la familia comenzó a buscar información en sus redes sociales y encontró conversaciones en las que según le pedían que bajara de su domicilio. Esos textos llevaron hasta Isaac, de 16 años de edad, quien también se encuentra como desaparecido, afirmó Blanca Arizmendi.

“Mi esposo ahorita fue a una reunión con la Fiscalía para ver si hay algún avance, pero no hay nada de que te pueda ayudar a dar con el paradero”, dijo a N+.

En tanto, el señor Gilberto Rodríguez aseguró que no tenía idea de la relación de su hijo con Sara, ya que solo se dedica a trabajar, por lo que pidió que regresara a CDMX para hacerse responsable de la situación.

“Por favor, te pido Isaac donde estés (regresa) no sabes ni lo que hiciste porque aquí me van a linchar”, pidió.

¿Quién es Sara Santiago Arizmendi?

Según la ficha de búsqueda emitida por la Fiscalía de CDMX, Sara Santiago Arizmendi fue vista por última vez el día 24 de noviembre del 2026, en la colonia Puente Blanco, Alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México. Desde ese momento se desconoce su paradero. El día de su desaparición Sarita vestía sudadera de color gris con letras blancas y tenis blancos con azul.

Las señas particulares y otras características que podrían ayudar a localizar a Sara Santiago son las siguientes:

Estatura: 1.55

Complexión: Delgada

Tez: Piel clara

Cabello: Castaño claro, ondulado

Ojos: Café oscuro, grandes

Señas particulares: Usa brackets

Foto: Fiscalía CDMX

Fiscalía CDMX colabora con Puebla

Luego del enfrentamiento entre los padres de ambos menores desaparecidos, la coordinadora de Implementación de la Fiscalía de CDMX, Rocío Maldonado, dijo en entrevista exclusiva a N+ que ya tienen varios indicios que podrían ser de ayuda para dar con los jóvenes. Debido a que supuestamente recibieron un mensaje de que estaban en Puebla.

"Estamos en proceso de corroborar toda esta información, la estamos proporcionando en tiempo real a la familia. Ambas familias que se encuentran aquí en el centro integral. Ya hemos pedido colaboración (a Fiscalía Puebla)", afirmó.

Asimismo, la funcionaria pidió a las familias tratar de mantener la calma, aunque sean momentos complejos, ya que las acciones violentas o de amenazas podrían entorpecer las investigaciones, porque lo más importante es localizar lo antes posible a Sara Santiago Arizmendi e Isaac Rodríguez.

EPP