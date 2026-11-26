La Administtración del Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) difundió un número de WhatsApp para que la ciudadanía denuncie de forma anónima a funcionarios corruptos y a integrantes del narcotráfico en Sinaloa.

Terry Cole, jefe de la agencia, publicó el dato la noche de este miércoles en su cuenta oficial de X, y puso a disposición otras plataformas para que la gente colabore en llevar a la justicia a los presuntos criminales.

"Tu información importa. Tu identidad y seguridad importan", afirmó el funcionario.

"Si tienes información, conéctate con la DEA a través de los canales de reporte designados. Se ofrece reporte confidencial y anónimo", añadió.

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La DEA recibirá reportes de "miembros y asociados de Organizaciones Terroristas Extranjeras designadas" (FTO, por sus siglas en inglés), así como de "funcionarios gubernamentales corruptos que proporcionan apoyo material a FTO designadas", se indicó.

También se invita a denunciar a "redes criminales e individuos que lavan dinero para financiar el narcoterrorismo".

"Juntos, podemos exponer la corrupción, interrumpir redes financieras, desmantelar organizaciones narcoterroristas y proteger a nuestras comunidades", agregó Cole.

El número para WhatsApp y Signal es el mismo: +1-858-298-5670.

Los interesados también pueden acudir a Threema con el ID: PTJ4HS3J, así como al correo electrónico MFSinaloaTipLine@dea.gov.

La agencia antidrogas aseguró que el testimonio será anónimo y se protegerá a las personas denunciantes.

A finales de abril pasado, el Departamento de Justicia de Estados Unidos reveló una acusación contra 10 funcionarios y exfuncionarios que supuestamente ayudaron al Cártel de Sinaloa, entre ellos el gobernador Rubén Rocha Moya, quien luego se vio forzado a pedir licencia, así como el senador Enrique Inzunza, que se mantiene en el cargo. Otros mandos policiales y ministeriales igual fueron incluidos en la acusación.

El Departamento del Tesoro, que tiene una "lista negra" para bloquear cuentas bancarias de personas y empresas, ha denunciado en el pasado los negocios asociados al narcotráfico en México. En sus diagramas ha identificado a familiares de funcionarios municipales sinaloenses, como en Elota.

Los números para denunciar a colaboradores del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) se publicarán mañana jueves.

Se trata de una estrategia particular de la DEA, debido a que en los carteles de recompensa por jefes de los cárteles mexicanos igual hay direcciones de correo y números telefónicos para dar tips o información que lleve a la captura de esos capos.

ASJ