La Fiscalía General de la República informó que con relación a la situación jurídica de Fausto “N”, "El Chapo Isidro", detenido el viernes pasado en Guasave, Sinaloa, continuará a disposición de las autoridades mexicanas.

"El Chapo Isidro" es imputado por su probable participación en los delitos de posesión de arma de fuego, cartuchos y cargadores de uso exclusivo de las fuerzas armadas, así como contra la salud.

La FGR indicó que "El Chapo Isidro" cuenta con investigaciones en su contra, tanto en México, donde cuenta con indagatorias por ilícitos como operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada, como en Estados Unidos de América, país que realizó una solicitud de extradición.

Señala que la petición diplomática se originó en la Corte Federal para el Distrito de Columbia y busca procesar a dicha persona en ese país, por ilícitos que en la legislación mexicana encuentran identidad jurídica con los delitos de asociación delictuosa, contra la salud y violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.

Ante esto, reiteró lo que ayer dijo la fiscal de la República, Ernestina Godoy, que Fausto "N" continuará a disposición de las autoridades mexicanas, por lo que la continuación de su audiencia inicial, donde se resolverá su situación jurídica, se realizará el sábado 28 de noviembre.

No obstante, indicó que el procedimiento y las formalidades a que se refiere el tratado bilateral de la materia, así como los tiempos diplomáticos, serán los que determinarán la viabilidad de su extradición, por lo que mientras se determine lo anterior, "continuará sujeto a lo que determinen las autoridades mexicanas".

"El Chapo Isidro", es señalado como jefe de la organización delictiva “Beltrán Leyva” y aliado al “Cártel del Pacífico” facción “Los Mayos”. De acuerdo con información que compartió ayer el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, Fausto "N" cuenta con una orden de aprehensión por delincuencia organizada y delitos contra la salud en nuestro país, y con una orden de extradición a solicitud de Estados Unidos por tráfico de drogas, principalmente fentanilo.

Tras su arresto fue trasladado a las instalaciones de la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), en la Ciudad de México (CDMX), donde se montó un fuerte dispositivo de seguridad, y tras su audiencia inicial, vía remota, la jueza a cargo ordenó su traslado al penal de máxima seguridad el Altiplano en Almoloya, Estado de México, el cual se llevó a cabo la tarde del lunes.

En la Operación Centella que se realizó el viernes 20 de noviembre en Guasave para su detención, murieron 20 personas, 16 criminales y 4 militares.

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