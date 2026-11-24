Además de la orden de extradición a Estados Unidos, Fausto Isidro Meza Flores, "El Chapo Isidro", enfrenta en México cinco investigaciones que van desde el lavado de dinero hasta delincuencia organizada, y cuenta con un amparo por un mandamiento judicial en su contra, según autoridades federales.

El capo, capturado el viernes en Guasave, Sinaloa, tiene pendientes dos órdenes de arresto. En una de ellas, se le concedió la protección de la justicia, pero el otro mandato de captura sigue vigente y no se le ha cumplimentado hasta la noche de este lunes.

La petición de extradición al país vecino del norte se originó por acusaciones presentadas en la Corte Federal del Distrito de Columbia, donde lo acusan de seis cargos, entre ellos hay imputaciones que ameritan cadena perpetua o pena de muerte.

Sin embargo, en la legislación mexicana son compatibles tres delitos: asociación delictuosa, contra la salud y violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.

Los cargos y las penas que enfrenta el "Chapo Isidro" en Estados Unidos son:

Narcoterrorismo: cadena perpetua, con un mínimo obligatorio de 20 años de prisión y una multa de 20 millones de dólares.

Apoyo material a una organización terrorista: hasta 20 años de prisión y una multa de 250 mil dólares.

Dirección de una empresa criminal continua: cadena perpetua, con un mínimo obligatorio de 20 años de prisión y una multa de 10 millones de dólares.

Conspiración para el lavado de dinero: hasta 20 años de prisión y una multa de 500 mil dólares o el doble del dinero involucrado, si esa cantidad es mayor.

Uso y posesión de armas de fuego y explosivos: cadena perpetua, con un mínimo obligatorio de 30 años de prisión y una multa de 250 mil dólares.

Ernestina Godoy, titular de la Fiscalía General de la República (FGR), aseguró este lunes que "El Chapo Isidro" será juzgado en México.

"Tenemos órdenes de aprehensión que también en su momento serán ejecutadas y por el momento va a ser juzgado aquí en el país", indicó en conferencia de prensa, después de reunirse a puerta cerrada durante casi tres horas con los integrantes de la Junta de Coordinación Política en la Cámara de Diputados.

Pero en un reporte reciente de autoridades federales se afirmó que la viabilidad de la extradición será determinada por los tiempos diplomáticos, así como por el procedimiento y las formalidades a que se refiere el tratado bilateral de la materia.

El presunto líder de los Beltrán Leyva había sido cuatro veces. Fue capturado en mayo de 2011; en julio y agosto de 2014; y la última vez, en abril de 2015. Sin embargo, quedó en libertad en circunstancias que no han sido esclarecidas.

Omar García Harfuch, Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, dijo por la mañana que la FGR aclararía sobre esos casos.

Meza Flores fue ingresado la tarde de este lunes al penal de máxima seguridad del Altiplano, en Almoloya, Estado de México, luego de que una jueza le impusiera la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, tras su audiencia inicial.

Junto con él, fueron encerrados Germán Rolando Flores Meza, alias "Serafín", segundo al mando de la organización delincuencial del "Chapo Isidro", así como José Luis Ortiz Murillo, operador financiero del mismo grupo delictivo.

Los tres son acusados por su posible participación en los delitos de posesión de arma de fuego, cartuchos y cargadores todos de uso exclusivo de las fuerzas armadas, y contra la salud en la modalidad de posesión con fines de comercio de clorhidrato de metanfetamina.

Se trata de cargos que contemplan el armamento y la droga que les fue localizada en el sitio de su captura, luego de trabajos de inteligencia de México y Estados Unidos, cuyo operativo fue concretado por militares de élite del Ejército y la Guardia Nacional.

En la comparecencia, el Ministerio Público señaló que los imputados forman parte de un grupo criminal con centro de operaciones en Sinaloa, dedicado al tráfico de drogas, las extorsiones y los homicidios, y que cuenta con un grupo de personas bajo su mando.

El sábado se llevará a cabo la audiencia de continuación para determinar si los tres detenidos son vinculados a proceso, pues su defensa se acogió a la duplicidad del término constitucional para definir la situación jurídica.

La captura de estos sujetos y cinco más desató una noche violenta en que hubo decenas de vehículos quemados en Guasave, Ahome, Guamúchil y Navolato. Las balaceras y la reacción criminal dejaron a gente varada en vialidades, además de otras personas que tuvieron que refugiarse en sus casas, supermercados o gimnasios. El saldo fue de 20 muertos, entre ellos cuatro militares y 16 presuntos agresores.

Con información de Arturo Sierra y Cinthya Marín

ASJ