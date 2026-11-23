La Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) dio a conocer que ejecutó dos órdenes de cateo en inmuebles presuntamente utilizados para la venta y distribución de drogas en la junta auxiliar de San Pablo Xochimehuacan en la capital poblana.

Los operativos fueron realizados en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Guardia Nacional y Policía Estatal, permitiendo la detención de dos hombres y el aseguramiento de sustancias con características similares a las de diversos narcóticos, un arma de fuego y otros indicios.

Las diligencias se realizaron en dos domicilios ubicados sobre la calle Mexicano, identificados como posibles puntos de comercialización de estupefacientes, donde personal de la Agencia Estatal de Investigación, con apoyo de las instituciones participantes, dio cumplimiento a los mandamientos judiciales correspondientes.

En el primer inmueble, fueron detenidos Alan ‘N’ y Uriel ‘N’. Durante la inspección, los agentes localizaron 63 bolsas de plástico con sustancia granulada de características similares a la droga conocida como cristal, así como 29 bolsas que contenían hierba verde seca con características de marihuana.

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En este mismo domicilio también fueron asegurados una pistola calibre .22, cinco cartuchos útiles del mismo calibre y una báscula gramera, indicios que quedaron a disposición de la autoridad ministerial para su análisis e integración a la carpeta de investigación.

De manera simultánea, en un segundo inmueble ubicado en la misma calle, se localizaron otras 50 bolsas con sustancia granulada de características similares al cristal, 21 bolsas con hierba verde seca con características de marihuana y una báscula gramera.

En conjunto, las dos intervenciones permitieron asegurar 113 bolsas con posible cristal, 50 bolsas con probable marihuana, dos básculas grameras, un arma de fuego y cinco cartuchos útiles.

Ambos inmuebles quedaron asegurados, mientras que las dos personas detenidas fueron puestas a disposición del Agente del Ministerio Público, quien determinará su situación jurídica conforme a derecho.

Con información de N+

GMAZ