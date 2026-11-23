Al menos 15 vehículos resultaron afectados por ponchallantas en los carriles exprés de la avenida Constitución, a la altura del Parque Fundidora, en la ciudad de Monterrey, Nuevo León.

Fue al rededor de las 11:00 horas cuando los vehículos empezaron a detener su marcha debido a los artefactos metálicos puntiagudos que se encontraban regados sobre el pavimento en esta concurrida vía de comunicación.

En cuestión de minutos, aproximadamente 15 vehículos sufrieron daños a causa de estos ponchallantas. La situación causó preocupación y dudas entre los automovilistas, quienes recordaron cuando la delincuencia organizada azotaba a los ciudadanos de Nuevo León hace algunos años atrás.

"Pues eran una púas como las que tira el crimen organizado. Había de 10 a 15 tiradas en el pavimento y nos ponchó a todos", dijo Raúl Pérez, uno de los automovilistas afectado por los artefactos metálicos.

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Al hacer el llamado de auxilio a las autoridades, se hizo una inspección por los carriles exprés de la avenida Constitución para retirar todos los objetos y descartas más púas, las cuales, de acuerdo a testigos, fueron alrededor de 15.

Los conductores afectados mencionaron que se levantó un reporte de los hechos para iniciar las investigaciones correspondientes. Además, fueron atendidos por elementos de auxilio vial para cambiar las llantas ponchadas y poder retirarlos de los carriles.

Con información de Lupita Sánchez | N+

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