Por simular un asalto para apoderarse de 93 mil 833 pesos destinados al pago de la nómina de una empresa minera en Hermosillo, una mujer, su hijo y su sobrino fueron vinculados a proceso por el delito de robo calificado.



Se trata de Daniel Arturo 'N', Luis Fernando 'N' y Carolina 'N', quienes permanecerán en prisión preventiva justificada. Además, la mujer enfrentará un proceso por falsedad ante autoridad pública distinta de la judicial.



La investigación establece que el pasado 13 de noviembre, Carolina 'N' denunció haber sido víctima de un asalto con violencia, luego de cambiar un cheque por 93 mil 833 pesos que serían utilizados para cubrir el pago de los trabajadores de la empresa.



Sin embargo, las inconsistencias en su declaración, la falta de evidencia videográfica del supuesto atraco y la ausencia de reportes de robos con características similares en Hermosillo permitieron establecer, mediante las diligencias de investigación, que el hecho había sido simulado.



Tras la vinculación a proceso, se estableció un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria.