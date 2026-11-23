El titular de la Secretaría de Bienestar del Estado de México, Juan Carlos González Romero, anunció que el programa de Mujeres con Bienestar amplía oportunidades. Por ello, muchas interesadas en recibir la ayuda se preguntan si hay registro abierto en 2026.

El apoyo para mujeres de 18 a 59 años ofrece un monto bimestral de 2,500 pesos y en meses recientes miles de beneficiarias que viven en Edomex han tenido la oportunidad de recibir su tarjeta del programa.

Es importante señalar que actualmente se están realizando las inscripciones para el apoyo Bienestar para mujeres de 18 a 64 años, que vivan en cualquiera de los 125 municipios del Edomex, y en una nota previa ya te dijimos qué módulos abren del 23 al 27 de noviembre 2026.

Mujeres con Bienestar amplía oportunidades y beneficios

Juan Carlos González Romero destacó que este programa, impulsado por el gobierno de Delfina Gómez Álvarez, respalda a las mexiquenses y fortalece su autonomía, economía y desarrollo.

Esto debido a que además de los 2,500 pesos bimestrales, las Mujeres con Bienestar reciben una atención integral que incluye servicios médicos, psicológicos, nutricionales y jurídicos, así como capacitación y herramientas para fortalecer su desarrollo.

"Cuando las mujeres avanzan, avanza todo el Estado de México. Por eso, con nuestra querida Gobernadora, la Maestra Delfina Gómez Álvarez, impulsamos Mujeres con Bienestar, un programa que respalda a las mexiquenses y fortalece su autonomía, economía y desarrollo", dijo el titular de la Secretaría de Bienestar Edomex.

¿Hay registro de Mujeres con Bienestar en noviembre 2026?

Si bien Juan Carlos González Romero destacó las oportunidades y beneficios que brinda el programa a las mujeres de 18 a 59 años, hasta el momento no ha anunciado cuándo volverá a abrir el registro de Mujeres con Bienestar 2026.

Actualmente, está disponible la convocatoria de Clínica de Salud Bienestar Contigo, la cual está dirigida para mujeres de 18 a 64 años del Edomex y ofrece consultas médicas y otros servicios médico. Sin embargo no da el apoyo económico de 2,500 pesos bimestrales.

Por esta razón, se recomienda a las interesadas en ser parte del programa Mujeres con Bienestar mantenerse pendientes de la información que brinde Juan Carlos González Romero, así como la Secretaría de Bienestar Edomex.

PPP