Respirar se ha convertido en un desafío cotidiano para los habitantes de Loni, una ciudad ubicada al norte de India, cerca de Nueva Delhi, que fue señalada como la más contaminada del mundo en 2025, de acuerdo con el ranking de calidad del aire de IQAir.

En esta localidad, el polvo, el humo y las partículas contaminantes forman parte de la rutina de quienes salen a trabajar, realizan compras o simplemente intentan trasladarse por sus calles. La exposición constante a la mala calidad del aire ha provocado molestias respiratorias, irritación ocular y preocupación entre los residentes.

Uno de ellos es Kanwar Singh, un vendedor de cigarrillos de 55 años que diariamente recorre la ciudad en motocicleta y asegura que termina cubierto de suciedad. La contaminación, relata, se siente en la garganta y en los pulmones, por lo que por las noches recurre al agua caliente y a las gárgaras para aliviar las molestias al respirar.

¿Por qué Loni es considerada la ciudad más contaminada del mundo?

De acuerdo con el reporte de IQAir correspondiente a 2025, Loni registró una concentración promedio anual de 112.5 microgramos por metro cúbico de partículas PM2.5, consideradas peligrosas para la salud debido a su diminuto tamaño, que les permite penetrar profundamente en el sistema respiratorio e incluso llegar al torrente sanguíneo.

La concentración registrada fue más de 22 veces superior al límite anual recomendado por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

La contaminación en Loni está relacionada con diferentes fuentes de emisiones, entre ellas actividades industriales, procesamiento de residuos electrónicos, reciclaje de plástico, talleres textiles y metalúrgicos, así como el tránsito vehicular y el polvo generado por construcciones y calles deterioradas.

Las condiciones meteorológicas también contribuyen a agravar el problema. Durante los meses más fríos, particularmente entre noviembre y enero, el aire frío puede favorecer que los contaminantes permanezcan cerca del suelo, elevando la concentración de partículas que respiran los habitantes.

En los episodios más severos, los niveles de PM2.5 pueden alcanzar concentraciones extraordinariamente altas, lo que representa una amenaza para quienes permanecen al aire libre.

FBPT