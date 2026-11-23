El Sistema Cutzamala es una de las principales fuentes de abastecimiento de agua del Valle de México y este 2026 alcanzó un gran nivel gracias a la temporada de lluvias, de acuerdo con reportes de las autoridades.

Debido a su importancia, en N+ te informamos cuál es su nivel actual, tomando en cuenta la recta final de las precipitaciones en el país.

El Cutzamala es un sistema hídrico con infraestructura para almacenamiento, conducción, potabilización y distribución de agua potable para la población e industria de la Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México.

Así está el nivel del Cutzamala hoy

Las autoridades responsables de dar a conocer la situación del Cutzamala son el Organismo de Cuenca Aguas del Valle de México, la Dirección de Agua Potable, Drenaje y Saneamiento, y la Subgerencia de Abastecimiento de Agua Potable.

En su reporte más reciente, informaron que el sistema tiene actualmente 751.562 millones de metros cúbicos de agua.

Además, dieron a conocer cómo se encuentra el nivel de las tres principales presas, con corte al 22 de noviembre de 2026:

Villa Victoria: Está al 86.70% de su capacidad, al registrar 161.020 millones de metros cúbicos de agua.

Valle de Bravo: Está al 99.03% de su capacidad, al registrar 390.557 millones de metros cúbicos de agua.

El Bosque: Está al 98.81% de su capacidad, al registrar 199.985 millones de metros cúbicos de agua.

La capacidad total del Cutzamala es de 782.521 millones de metros cúbicos, por lo que los 751.562 que tiene actualmente corresponden al 96.04% del almacenamiento.

Sobre el Sistema Cutzamala

El Sistema Cutzamala se extiende por Michoacán, Estado de México y CDMX; tiene siete presas, 3 de almacenamiento: Tuxpan, Ixtapan del Oro y Colorines, y 4 derivadoras: El Bosque, Valle de Bravo, Villa Victoria y Chilesdo.

Aprovecha las aguas de la cuenca alta del río Cutzamala, que provienen de las presas Tuxpan y El Bosque, en Michoacán, y Colorines, Ixtapan del Oro, Villa Victoria, Valle de Bravo y Chilesdo, en el Estado de México.

Se considera una de las mayores obras de ingeniería civil en el mundo, ya que debe bombearse el agua desde una altitud de 1,600 metros sobre el nivel del mar (msnm), en su punto más bajo, hasta los 2,702 msnm, en su punto más alto.

De acuerdo con información de la Conagua, aporta el 26% del agua potable que se consume en el Valle de México; el resto del suministro se obtiene del Sistema Lerma, de pozos y de diversos manantiales.

SPB