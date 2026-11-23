Un adolescente de 16 años fue vinculado en Aguascalientes por el presunto homicidio de su hijo, un bebé de tres meses.

Según la Fiscalía General del Estado, los hechos se registraron el 19 de noviembre, en la comunidad Puerta del Muerto, en el municipio de Rincón de Romos, donde según las investigaciones, el adolescente se encontraba con la víctima cuando supuestamente ejerció presión con sus manos sobre el rostro, cuello y cabeza. Esto provocó que el bebé dejara de respirar.

Posteriormente, el adolescente se comunicó con la madre del menor para informarle sobre la situación, la mujer trasladó al bebé al Hospital General de Rincón de Romos, donde el personal médico confirmó su fallecimiento.

Como parte de las diligencias ministeriales, se practicó la necropsia médico-legal por parte del personal del Instituto de Ciencias Forenses y Policía Científica, cuyo resultado estableció que la causa de muerte fue un traumatismo craneoencefálico.

Durante la audiencia inicial, la autoridad judicial determinó vincular a proceso al adolescente, imponer como medida cautelar el internamiento preventivo y establecer un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.