Un joven de aproximadamente 20 años murió tras recibir un impacto de bala mientras circulaba en motocicleta por la colonia Balcones de Santa María, en el municipio de San Pedro Tlaquepaque.

El cuerpo de la víctima quedó sobre el camino Real a Colima, al cruce con la calle Santa María. Testigos que se encontraban en una taquería relataron que observaron al joven conducir a exceso de velocidad y posteriormente derrapar, aparentemente sin motivo.

Tras solicitar el apoyo de los servicios médicos municipales, elementos de la Policía de Tlaquepaque acudieron al lugar y acordonaron la zona.

Cuando los paramédicos llegaron, confirmaron que el joven ya no contaba con signos vitales. Aunque inicialmente se reportó que había derrapado, se presume que perdió el control de la motocicleta debido a una herida de bala que presentaba en el tórax.

Hasta el momento, se desconoce quién accionó el arma de fuego y dónde ocurrió la agresión.

Elementos de seguridad dieron aviso a la Fiscalía de Jalisco, cuyos agentes acudieron para realizar las primeras investigaciones. Sin embargo, en el lugar no fueron localizados indicios relacionados con la presunta agresión.

De manera extraoficial, trascendió que el joven no era vecino de la colonia y que aparentemente intentaba escapar de sus agresores.

Las autoridades esperan analizar las cámaras de videovigilancia de viviendas y comercios cercanos para identificar a quien o quienes dispararon contra la víctima y esclarecer lo ocurrido.