César Daniel ‘N’, alias ‘El Topo’, fue trasladado al penal de Puente Grande, Jalisco, junto con otras cinco personas, tras ser detenido el pasado 18 de noviembre en el municipio de Zapopan.

El detenido es señalado como uno de los líderes de la célula delictiva conocida como ‘Los Deltas’, considerada el brazo armado de un grupo criminal con presencia en el estado. También es identificado como el presunto responsable del trasiego de drogas y armamento para la organización, además de que se le relaciona con delitos como lavado de dinero, extorsión y secuestro.

Durante la detención de 'El Topo', también se logró la captura de otras siete personas, sumando con él ocho detenidos. Sin embargo, de acuerdo con autoridades, sólo seis fueron llevadas al penal de Puente Grande. Faltarían dos personas para ser llevadas al complejo penitenciario. Cabe mencionar que entre los detenidos hay un menor de edad y dos mujeres.

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Los labores de inteligencia también permitieron ubicar tres fincas en Zapopan que presuntamente eran utilizadas como casas se seguridad y donde pernoctaba ‘El Topo’, así como otros supuestos criminales.