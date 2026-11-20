Un joven de 18 años fue detenido por elementos de la Policía Municipal tras ser localizado en posesión de un arma de fuego tipo fusil en la colonia Lázaro Cárdenas, en Tijuana.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Municipal (SSPCM) informó que la intervención ocurrió el miércoles 18 de noviembre, durante recorridos de vigilancia preventiva en la zona.

De acuerdo con el reporte, los agentes observaron al joven, quien al percatarse de la presencia de la unidad policial arrojó al suelo un objeto que parecía ser un arma de fuego y emprendió la huida.

Aseguran a Joven con Arma Larga Durante Patrullaje en Tijuana, Baja California | Foto: SSPCM

Los oficiales iniciaron su seguimiento y metros adelante lograron alcanzarlo. El detenido fue identificado como Wenceslao ‘N’, de 18 años.

Durante una inspección precautoria, los agentes confirmaron que el objeto correspondía a un arma de fuego tipo fusil calibre .223, por lo que el joven fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR), autoridad que dará seguimiento a las investigaciones correspondientes.

APG