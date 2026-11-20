Desfile de la Revolución Mexicana Reúne a Más de 100 Contingentes en Tijuana, BC
Corporaciones policiales, Bomberos y Protección Civil participaron en el recorrido ante familias que acudieron al Centro y Zona Río
Escucha este artículo
Corporaciones policiales, Bomberos y Protección Civil participaron en el recorrido ante familias que acudieron al Centro y Zona Río
Escucha este artículo
Más de 100 contingentes participaron en el desfile cívico deportivo por el 116 aniversario de la Revolución Mexicana, realizado este viernes en el municipio de Tijuana.
El recorrido inició a las 09:00 horas y fue encabezado por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Municipal, con la participación de integrantes de distintas corporaciones de seguridad, Bomberos, Protección Civil y elementos de la Policía Municipal.
Durante el trayecto por las calles del Centro y la Zona Río, los participantes realizaron demostraciones de fuerza, agilidad, tácticas y operativos complejos, como muestra de algunas de las actividades que forman parte de sus labores cotidianas.
Personas de distintas edades acudieron para presenciar el tradicional desfile y disfrutar de las exhibiciones realizadas por las corporaciones participantes.
APG