Más de 100 contingentes participaron en el desfile cívico deportivo por el 116 aniversario de la Revolución Mexicana, realizado este viernes en el municipio de Tijuana.

El recorrido inició a las 09:00 horas y fue encabezado por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Municipal, con la participación de integrantes de distintas corporaciones de seguridad, Bomberos, Protección Civil y elementos de la Policía Municipal.

Durante el trayecto por las calles del Centro y la Zona Río, los participantes realizaron demostraciones de fuerza, agilidad, tácticas y operativos complejos, como muestra de algunas de las actividades que forman parte de sus labores cotidianas.

Personas de distintas edades acudieron para presenciar el tradicional desfile y disfrutar de las exhibiciones realizadas por las corporaciones participantes.

APG