La Comisión de Calidad Ambiental de Texas otorgó a SpaceX un permiso de emisiones atmosféricas para el terreno donde se planea la construcción del centro de datos y una central eléctrica que operará con gas natural, con una inversión de 24 mil millones de dólares.

Esto representa un paso adelante en la creación del proyecto, el cual ha tenido oposición de sectores de la comunidad de Cameron de grupos ambientalistas por las posibles consecuencias negativas que podría generar en el medio ambiente y habitantes.

De acuerdo a los reportes, la autorización de la Comisión de Calidad Ambiental de Texas permitirá la instalación de 35 turbinas de gas natural, las cuales generarán 750 megavatios y, además, el permiso permitirá la emisión de 248 toneladas de óxido de nitrógeno al año, lo cual se mantiene dentro del margen límite de 250 toneladas anuales.

El 9 de diciembre se realizará una audiencia pública por parte de la comisión municipal de Starbase, donde se revisará la solicitud de la empresa aeroespacial para la creación de lo que denominó una empresa de supercomputación y una planta eléctrica de gas natural.