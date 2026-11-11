Protestan Contra SpaceX por Planes de Instalar Centro de Datos y Planta de Gas en Brownsville

Los planes de SpaceX para construir un centro de datos y una instalación de gas natural en el sur de Texas generaron rechazo entre habitantes y organizaciones ambientales, quienes se manifestaron en Brownsville para expresar su preocupación por el impacto que podrían tener estos proyectos.

La protesta se realizó la tarde de este martes frente al edificio Dancy, sede administrativa del condado de Cameron, y contó con la participación de integrantes de la Red de Justicia Ambiental de Texas.

Los manifestantes señalaron que buscan impedir la posible construcción del centro de datos de SpaceX, así como de otros proyectos similares en la región, debido a los riesgos de contaminación, el consumo de grandes cantidades de agua y un posible aumento en el costo del servicio de electricidad.

Como se informó anteriormente, la ciudad de Starbase, donde se encuentran las instalaciones de SpaceX, tiene programada una reunión pública para analizar una solicitud de la empresa relacionada con la instalación de un centro de datos y una planta de gas natural.

Los proyectos se desarrollarían en un terreno de 444 acres, ubicado entre la ciudad de Brownsville y el recinto portuario.

La reunión está programada para el próximo 9 de diciembre, a las 7 de la noche, y estará abierta al público.