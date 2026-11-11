Sociedad

Protestan Contra SpaceX por Planes de Instalar Centro de Datos y Planta de Gas en Brownsville

Organizaciones ambientales se manifestaron para expresar su rechazo a los proyectos

Protestan Contra SpaceX por Planes de Instalar Centro de Datos y Planta de Gas en BrownsvilleProtestan Contra SpaceX en Brownsville. Foto: Red de Justicia Ambiental Texas

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Protestas en Brownsville contra SpaceX: organizaciones ambientales rechazan centro de datos y planta de gas por riesgos de contaminación y alto consumo de agua.

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