Sube Costo de Canasta Alimentaria en México: ¿Cuánto Dinero Necesita una Familia para Comer?

Comprar lo indispensable para comer cuesta cada vez más en México. La canasta alimentaria subió y la duda es cuánto dinero necesita una familia para alimentarse en noviembre y en lo que resta de 2026.

De acuerdo con el informe “Líneas de pobreza” del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), el aumento de la canasta alimentaria en octubre de este año alcanzó los 2 mil 594.39 pesos mensuales por persona en zonas urbanas, lo que significa un incremento anual de casi 6% por encima de la inflación general.

Esto determina si los ingresos de la población son suficientes para comprar bienes, servicios y alimentos de la canasta alimentaria y no alimentaria. Apenas en octubre la inflación fue de 3.8% anual; la canasta alimentaria en las zonas rurales se encareció 5.6%, y en lo urbano fue de 5.9%.

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El alza se ha acelerado por el encarecimiento de alimentos de alto consumo en la dieta mexicana, como la cebolla, que incrementó más del 82% anual, el jitomate más del 43%, además de los alimentos y bebidas consumidos fuera del hogar.

Para que una familia no sea considerada en situación de pobreza extrema por ingresos, una persona en la ciudad necesita destinar un mínimo de esa cantidad solo en comida, y cerca de 4 mil 985 pesos mensuales si se le suman servicios básicos y no alimentarios, vivienda, transporte, entre otros.

Sin embargo, en el caso de lo rural, la cebolla encareció 82.2% anual, una persona gastó alrededor de 70.62 pesos en el mes para adquirirla.

En los alimentos y bebidas consumidas al exterior del hogar, el precio aumentó 5.8% y las personas gastaron 436.22 pesos.

El jitomate aumentó 43.9% anual en octubre; para comprar el producto, las familias gastaron 75.52 pesos.

Pero los habitantes que optaron por los alimentos y bebidas fuera del hogar, los ciudadanos necesitaban un gasto de 800.51 pesos.

En la canasta alimentaria, como en servicios, las personas en las zonas urbanas necesitaron 4 mil 985.47 pesos aproximadamente en octubre para poder atender necesidades básicas; en lo rural, lo requerido fue de 3 mil 576.10 pesos.

"Los cambios porcentuales anuales de las Líneas de Pobreza por Ingresos (LPI) fueron de 4.8% en el ámbito rural y de 4.7% en el urbano. Al comparar con la inflación general anual (3.8%), la variación fue mayor en 1.0 punto porcentual en el ámbito rural y 0.9 puntos porcentuales en el urbano. Estos valores también representaron un incremento de 1.7 puntos porcentuales en el ámbito rural y 1.1 puntos porcentuales en el urbano respecto a los valores de las LPI en octubre de 2025", informó el Inegi.

HVI