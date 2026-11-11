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Sube Costo de Canasta Alimentaria en México: ¿Cuánto Dinero Necesita una Familia para Comer?

El alza se ha acelerado por el encarecimiento de alimentos de alto consumo en la dieta mexicana

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