Hallan Cuerpo sin Vida en Empresa de Teléfonos en Coatzacoalcos, Veracruz

En la zona poniente de la ciudad de Coatzacoalcos se registró una intensa movilización por parte de corporaciones policiacas tras registrarse el hallazgo del cuerpo de un hombre en avanzado estado de descomposición.

Según los primeros reportes, el cuerpo se encontraba en las instalaciones de una empresa de teléfonos, ubicadas sobre la avenida Universidad Veracruzana y Abraham Zabludovsky, frente a la colonia Pensiones del Estado.

La zona donde se registró el hallazgo fue acordonada por las autoridades y personal de la Fiscalía General del Estado (FGE) realizó las diligencias correspondientes. Los restos fueron trasladados al Servicio Médico Forense en espera de ser identificados.

Hasta el momento, se desconocen las causas exactas de la muerte así como desde cuándo se encontraba el cuerpo en el sitio. Asimismo, se desconoce la identidad de la víctima y se espera que las investigaciones confirmen de quien se trata.