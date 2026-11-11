Seguridad

Hallan Cuerpo sin Vida en Empresa de Teléfonos en Coatzacoalcos, Veracruz

La persona muerta fue encontrado en un inmueble al sur de la entidad veracruzana. Autoridades arribaron al sitio y acordonaron el área para realizar las diligencias correspondientes

Hallan Cuerpo sin Vida en Empresa de Teléfonos en Coatzacoalcos, VeracruzAutoridades acordonaron el área para realizar las diligencias correspondientes. Foto: N+

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Autoridades de Veracruz investigan el hallazgo de un cadáver en una empresa telefónica de Coatzacoalcos.

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