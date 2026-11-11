Seguridad

Graban a Hombre Robando Notaría de Iglesia en León; Se Lleva Más de 18 Mil en Artículos

En las imágenes se ve al presunto ladrón forzar la entrada de a notaria para llevarse varios artículos

El hombre no se dio cuenta que había cámaras de seguridad.Foto: San José El Alto

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

Un ladrón en bicicleta roba la notaría de la parroquia del Sagrado Corazón de Jesús en León. Se lleva bocina, impresora y más.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+