Graban a Hombre Robando Notaría de Iglesia en León; Se Lleva Más de 18 Mil en Artículos

Cámaras de Seguridad que se encuentran en la parroquia del Sagrado Corazón de Jesús, lograron captar el momento en el que un hombre forzó la chapa de la notaría para robarse del interior varios artículos con un valor superior a los 18 mil pesos.

Los hechos ocurrieron hace un par de días en la comunidad de San José El Alto, en León, pero recientemente se dieron a conocer las imágenes, donde se ve en una primera instancia como un hombre llega en bici al lugar.

Al notar que nadie lo ve, se acerca a la puerta de la notaría del templo para comenzar a forzarla hasta que logra abrirla y así poder entrar y comenzar a inspeccionar que es lo que podría robarse.

En cuestión de segundos, el hombre sale con varios artículos al mismo tiempo que saca su bicicleta y vuelve a cerrar la puerta de la notaría para después darse a la fuga con rumbo desconocido.

Fue hasta el día siguiente que personal del templo se dio cuenta de que habían sido víctima de robo destacando que se habían llevado: Bocina, impresora láser, Caja para colocar cenizas, bocina inteligente, proyector. Todo evaluado en más de 18 mil pesos.