Seguridad

Capturan en Flagrancia a Asaltante con Cuchillo en Mano en Cholula, Puebla

Policías de San Andrés Cholula detuvieron al probable responsable de tentativa de robo y frustraron el asalto

El hombre corrió cuando notó la presencia de la policía.El hombre corrió cuando notó la presencia de la policía. Foto: SSPPC

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Intento de robo frustrado en San Andrés Cholula: Policía detiene a un hombre armado con cuchillo. La intervención oportuna evitó el asalto y el sospechoso fue arrestado.

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