Capturan en Flagrancia a Asaltante con Cuchillo en Mano en Cholula, Puebla

Un sujeto identificado como Eduardo 'N' de 29 años de edad, fue arrestado como probable responsabilidad en el delito de robo en grado de tentativa en contra de una persona.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana (SSPPC) de San Andrés Cholula, se intervino de forma oportuna para frustrar un asalto con violencia en la cabecera municipal.

En un operativo del n violencia y en el marco de los operativos coordinados con el Ejército Mexicano y la Policía Estatal Preventiva de Puebla, fue sorprendido el sujeto cuando amenazaba con un objeto punzocortante a un hombre sobre la 10 Poniente.

En ese lugar, el delincuente mantenía contra una pared a la víctima, exigiendo sus pertenencias.

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Al percatarse de la presencia policial, Eduardo 'N' intentó darse a la fuga, mientras la víctima solicitó apoyo y señaló que al individuo como su asaltante.

Una de las oficiales inició la persecución a pie sin perderlo de vista y logró darle alcance sobre la calle 5 de Mayo, donde le aseguró un cuchillo que presuntamente habría utilizado para amenazar a la víctima.

El sujeto fue puesto a disposición del Agente del Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado (FGE), autoridad que determinará su situación jurídica conforme a derecho.

Con información de N+

JAPR