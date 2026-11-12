¿Quiénes No Recibirán Aguinaldo 2026? Lista de Trabajadores

El aguinaldo es una de las prestaciones laborales más esperadas por los trabajadores en México, ya que representa un ingreso adicional al salario que reciben durante el año.

De acuerdo con el artículo 87 de la Ley Federal del Trabajo (LFT), las personas que tienen una relación laboral subordinada tienen derecho a recibir esta prestación antes del 20 de diciembre, equivalente a por lo menos 15 días de salario.

Sin embargo, no todas las personas que realizan una actividad económica reciben aguinaldo, pues este beneficio corresponde a quienes mantienen una relación de trabajo con un patrón. Por ello, hay algunos sectores que no tienen reconocido este derecho, salvo que se demuestre que existe una relación laboral.

¿Quiénes no tienen derecho al aguinaldo en 2026?

De acuerdo con los criterios de la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (PROFEDET), estas son algunas de las personas que no reciben aguinaldo por no tener una relación laboral subordinada:

Trabajadores contratados por honorarios: Personas que prestan servicios profesionales de manera independiente, emiten recibos de honorarios.

Freelancers y trabajadores independientes: Quienes trabajan por cuenta propia, cobran por proyecto o servicio y no mantienen una relación laboral con una empresa o empleador.

Becarios y pasantes: Personas que realizan prácticas profesionales o actividades de aprendizaje y reciben una beca o apoyo económico, sin que exista una relación laboral subordinada.

Socios y accionistas: Quienes participan en una empresa y reciben ingresos mediante dividendos o utilidades, sin desempeñarse como trabajadores subordinados.

Comerciantes informales por cuenta propia: Personas que desarrollan actividades comerciales de manera independiente, sin prestar servicios bajo las órdenes de un patrón.

Es importante aclarar que trabajar sin un contrato escrito o estar contratado bajo el esquema de freelance no significa automáticamente perder el derecho al aguinaldo. Si existen condiciones de subordinación, como un horario fijo, instrucciones de un superior y un lugar de trabajo asignado, puede acreditarse una relación laboral y reclamarse esta prestación.

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