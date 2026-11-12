Economía

¿Quiénes No Recibirán Aguinaldo 2026? Lista de Trabajadores

El aguinaldo no aplica para todos los empleados, sino únicamente para quienes tienen un patrón

Foto: CuartoscuroFoto: Cuartoscuro

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