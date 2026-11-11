Sheinbaum Destaca Aumentos en Presupuesto 2027 y Reitera que Elecciones Están Garantizadas

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, habló hoy sobre el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2027 que fue aprobado en la Cámara de Diputados, y destacó el ajuste para el aumento de los recursos destinados para el Programa La Escuela Es Nuestra y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).

Sobre el ajuste que hizo el Congreso de la Unión para los recursos que recibirá el INE en 2027, la mandataria dijo, en la conferencia mañanera de este miércoles, que se trata de un “presupuesto importante” y similar al que tuvo en 2024, si consideramos la inflación.

“Consideramos que, desde nuestro punto de vista, las elecciones están garantizadas para 2027 presupuestalmente y también en todos los sentidos”, afirmó la presidenta.

El Presupuesto de Egresos 2027 contempla 10.63 billones de pesos, un incremento real del 1.3% respecto al 2026, con un déficit de un billón 358 mil 558 millones 800 mil pesos.

Del total, el 69.9% corresponde a gasto programable, destinado a financiar servicios públicos, programas gubernamentales e infraestructura, mientras que el 30.1% restante incluye obligaciones como el pago de intereses de la deuda y transferencias a los gobiernos estatales.

Para el INE hubo una reducción equivalente a los seis mil millones de pesos, de los cuales, el programa La Escuela Es Nuestra recibirá tres mil millones de pesos; la Semarnat, mil millones de pesos; la búsqueda de personas desaparecidas y no localizadas, 300 millones de pesos; la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC), 700 millones de pesos; el programa enfocado en la primera infancia, 618 millones de pesos; la Secretaría de las Mujeres, 362 millones de pesos y el sector turismo, 20 millones de pesos.

En tanto, Sheinbaum Pardo subrayó el aumento al presupuesto para educación del 10.7%; ciencia, 13%; salud, 11.3%; seguridad, 11.5% y campo, 20.6%.

Para 2027, “el gasto público continuará priorizando el bienestar de la población mediante una mayor cobertura en los ramos de educación, salud y vivienda, con énfasis en las personas, comunidades y regiones históricamente excluidas”, recalcó la Cámara de Diputados.

Además, hubo una reasignación de seis mil 500 millones de pesos dentro del Ramo 16 para iniciar la construcción del Nuevo Acueducto Calderón–San Gaspar y del Acueducto Sustituto Chapala–Guadalajara, con el objetivo de mejorar el abastecimiento de agua potable y atender los problemas históricos de suministro en la Zona Metropolitana de Guadalajara, en Jalisco.

Los programas prioritarios recibirán un billón 25.4 mil millones de pesos, equivalentes a 2.6% del Producto Interno Bruto (PIB). El total de gasto de inversión estimado para el Ejercicio Fiscal 2027 asciende a un billón 133 mil 613.2 millones de pesos.

Tras una larga sesión en la Cámara de Diputados, que inició el lunes y terminó la madrugada de hoy, el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2027 pasó al Ejecutivo para sus efectos constitucionales.

Con información de N+.

RMT