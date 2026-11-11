Economía

Sheinbaum Destaca Aumentos en Presupuesto 2027 y Reitera que Elecciones Están Garantizadas

El proyecto aprobado en la Cámara de Diputados contempla 10.63 billones de pesos

Claudia Sheinbaum habla del Presupuesto 2027 y del INE en la conferencia mañanera de hoy, 11 de noviembre de 2026Claudia Sheinbaum, presidenta de México, en la conferencia mañanera de hoy, 11 de noviembre de 2026. Foto: Cuartoscuro

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

Presupuesto 2027 aprobado: 10.63 billones de pesos. Aumentos en educación, salud y medio ambiente. Sheinbaum garantiza elecciones. Descubre cómo se distribuyen los recursos.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+