Economía

¿15, 25 o 40 Días de Aguinaldo en 2026? Así Averiguas Cuánto Puedes Recibir Desde Hoy

Las dudas alrededor del aguinaldo de 40 días, el decreto de la presidenta Claudia Sheinbaum, las fechas de pago y cuánto toca de pago han generado confusión general. Aquí te explicamos.

Empieza Hoy Pago de Aguinaldo: ¿te paga 15, 25 o 40 Días de Aguinaldo en 2026?El pago de aguinaldo tiene un mínimo, de acuerdo con la LFT, pero algunos empleadores otorgan una cantidad mayor a sus trabajadores. Foto: Cuartoscuro | Archivo
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¿15, 25 o 40 Días Aguinaldo 2026? Cómo Averiguo Cuánto Me Toca Cobrar Desde Hoy 10 de Noviembre 2026 | N+