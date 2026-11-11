¿15, 25 o 40 Días de Aguinaldo en 2026? Así Averiguas Cuánto Puedes Recibir Desde Hoy

Desde este martes 10 de noviembre ha iniciado la dispersión del aguinaldo 2026 de 40 días para algunos trabajadores, mientras que se ha realizado la dispersión para pensionados del IMSS, pero pese a que el número de colaboradores con su respectivo depósito irá creciendo cada día, las dudas también están aumentando. Si tú también te preguntas: "¿Cuántos me te toca de aguinaldo?". Aquí te explicamos cómo puedes averiguar si cobrarás 15, 25 o 40 días.

Y es que, desde el año pasado, la presidenta Claudia Sheinbaum firmó un decreto para que esta prestación, para ciertos trabajadores de instituciones públicas en todo el país, sea mayor a lo establecido por la ley.

La regulación del pago mínimo corresponde a la Ley Federal del Trabajo (LFT), que señala en su artículo 87 los parámetros normativos, como que todos los trabajadores tendrán derecho a un aguinaldo anual que deberá pagarse antes del día 20 de diciembre.

Cabe recordar que la LFT es el principal marco legal que regula las condiciones laborales en México: se encarga de regir, guiar y regular tanto a empleadores como a trabajadores en el país.

¿Cuánto me toca de aguinaldo?

Esta es una de las preguntas más frecuentes en los últimos días, pues muchas personas no solo desean conocer cuándo cae el pago del aguinaldo este año, sino también la cantidad que recibirán para que puedan realizar sus cálculos en cuanto a gastos, ahorros y deudas este último bimestre del 2026.

Sin embargo, una de las principales incógnitas para averiguar el monto a recibir reside en los días que te pagarán, pues algunos patrones se ciñen a la ley, mientras que otros aumentan los días que depositan a sus trabajadores. Es decir, pueden cobrar 15, 25, 40 días o más.

Por ello, el primer consejo que te damos es que, si desconoces este dato, te pongas en contacto con el departamento de Recursos Humanos de tu centro de trabajo. Puedes enviarles un correo o acudir a la oficina y consultar esta información. Además, este monto también está establecido en tu contrato o en el contrato colectivo, según sea el caso.

Posteriormente, una vez conozcas con seguridad los días que te paga de aguinaldo tu empleador, puedes calcular el monto que te caerá de esta prestación de ley con la siguiente fórmula:

Aguinaldo = (Salario diario) x (Días de aguinaldo que te corresponden).

Por ejemplo, si recibirás el pago por ley, que son 15 días y cobras el salario mínimo de 2026, debes calcularlo de la siguiente forma: 315.04 x 15 = $4,728.19 pesos.

Cabe recordar que este monto ya no es libre de impuestos, pues a esta cantidad se debe restar el ISR. La condonación solo está disponible para el equivalente a 30 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA), de acuerdo con el artículo 93 (fracción XIV) de la Ley del Impuesto sobre la Renta (LISR). Para 2026, esto equivale a $3,519.30 pesos (calculado con base en el valor de la UMA).

¿Cuándo pagan el aguinaldo 2026?

El aguinaldo debe pagarse antes del 20 de diciembre de cada año. Si no lo recibes en esa fecha, puedes reclamar ante la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (PROFEDET).

Debes tomar en cuenta que, al ser una fecha determinada por la ley, este límite también aplica para las personas trabajadoras del hogar.

Para los servidores públicos que cobran el aguinaldo de 40 días, por parte del decreto del gobierno federal, esta prestación se paga desde hoy, 10 de noviembre 2026. La disposición quedó establecida en un decreto firmado por la presidenta Claudia Sheinbaum y publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 23 de octubre.

Para las personas pensionadas, los que cotizaron bajo el régimen del IMSS ya recibieron su aguinaldo, mientras que para los jubilados por ISSSTE este pago se realizará en dos partes durante noviembre.

¿Quiénes cobran el aguinaldo de 40 días?

De acuerdo con el artículo cuarto del decreto, los beneficiarios son:

Servidores públicos de dependencias y entidades federales sujetos a la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado.

Trabajadores de enlace y de mando.

Integrantes del Servicio Exterior Mexicano en México y en representaciones diplomáticas en el extranjero.

Personal militar en activo.

Personas contratadas por honorarios con cargo al capítulo de Servicios Personales.

Pensionados civiles y militares, personas con pensiones de gracia y determinados deudos con pensiones del ISSSTE o a cargo del erario federal.

No obstante, el decreto distingue entre 40 días y hasta 40 días, según el grupo y las condiciones aplicables. En el caso de los pensionados, la gratificación puede alcanzar 40 días de la cuota asignada.

Asimismo, los trabajadores de empresas privadas y paraestatales cuyo contrato establezca 40 días de pago de aguinaldo, también deberán cobrar este periodo a más tardar el 20 de diciembre 2026.