Seguridad

Aumentan Agresiones de Hijos Contra sus Padres en Coahuila

La Fiscal para las Mujeres y la Niñez del estado, informó que en los fines de semana se registran hasta seis casos graves

Aumentan Agresiones de Hijos Contra sus Padres en CoahuilaSe registró un aumento de casi el 180% a comparación del 2025. Foto: N+

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