Aumentan Agresiones de Hijos Contra sus Padres en Coahuila

Las agresiones de hijos hacia sus padres han registrado un incremento en Coahuila, principalmente aquellas dirigidas contra las madres de familia.

Se presume que una de las posibles causas de este comportamiento es el consumo de sustancias adictivas, advirtió Katy Salinas, fiscal para las Mujeres y la Niñez en el estado.

De acuerdo con la funcionaria, este tipo de violencia se presenta con mayor frecuencia durante los fines de semana, cuando llegan a registrarse entre cinco y seis casos graves.

Katy Salinas señaló que la violencia ejercida por los hijos y denunciada a través de los Centros de Justicia y Empoderamiento representa el 30% de los casos atendidos. Además, indicó que este comportamiento refleja un incremento cercano al 180% en comparación con las cifras registradas durante 2025.

La fiscal también informó que durante agosto se contabilizaron 10 mil 331 carpetas de investigación. Ante este panorama, las autoridades mantienen la atención a las víctimas y el seguimiento de las denuncias relacionadas con agresiones dentro del núcleo familiar.