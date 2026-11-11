Tribunal Rechaza Recurso que Buscaba Frenar Posible Extradición a EUA de Hernán 'N'

El Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Estado de México declaró infundado un recurso de queja que la defensa de Hernán 'N' 'El Abuelo', exsecretario de Seguridad Pública de Tabasco, y presunto líder del grupo delictivo 'La Barredora' interpuso contra una posible orden de extradición a Estados Unidos en su contra.

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En marzo pasado, la defensa de Hernán 'N' interpuso un juicio de amparo contra una posible extradición a Estados Unidos, luego de que el exsecretario de Seguridad Pública de Tabasco argumentara que escuchó a unos custodios decir que lo iban a trasladar a los Estados Unidos. En la demanda de amparo, Hernán 'N' declaró lo siguiente:

“Personal (custodios) del Centro Federal de Readaptación Social número 1 ‘Altiplano’ me comentaron que ‘ya me iba al gabacho’ porque existe una orden de extradición en mi contra, sin que a la fecha se me haya notificado procedimiento dicho formalmente de extradición a solicitud de autoridades de los Estados Unidos de América”.

Posteriormente, el juez de Distrito resolvió desechar el caso, al argumentar que se trataba de hechos futuros. En mayo de 2026, la defensa del acusado interpuso un recurso de queja, contra el juez de Distrito.

El pasado 22 de octubre, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Estado de México resolvió el recurso de queja, declarándolo infundado. En la resolución, que es pública, se explica:

“Es necesario tomar en consideración que los actos futuros e inciertos se traducen en aquellos respecto de los cuales no se sabe con exactitud si llegarán o no a materializarse / ya que ésta se basa en presunciones y no derivan de una orden formal”.

Con este argumento, los magistrados del Tribunal Colegiado confirmaron la decisión del juez de desechar el juicio de amparo. Y se agrega que:

“Se puede advertir, como lo determinó la autoridad de amparo, que los actos reclamados por el peticionario del amparo no son inminentes, precisamente al no existir certeza de su ejecución, pues éstos se basan únicamente en presunciones y no en un mandamiento formal”.

Por este motivo fue que se declaró infundado el recurso de queja. Actualmente, Hernán Bermúdez se encuentra sujeto a un proceso penal por delitos del fuero común en Tabasco, aunque él permanece en el Centro Federal de Reinserción Social número 1, conocido como el Altiplano.

Con información de Mario Torres

HVI