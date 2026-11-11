Sociedad

Tribunal Rechaza Recurso que Buscaba Frenar Posible Extradición a EUA de Hernán 'N'

Se desechó el amparo al argumentarse que se trataba de hechos futuros, porque todavía no se ha formalizado ninguna solicitud de entrega al extranjero

Hernán Bermúdez Requena: Tribunal Rechaza Recurso que Buscaba Frenar Posible Extradición a EUAHernán "N" “El Abuelo”, exsecretario de Seguridad Pública de Tabasco, y presunto líder del grupo delictivo "La Barredora”. Foto: Cuartoscuro

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