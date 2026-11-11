¿Cuáles Son las Multas por Beber Alcohol en el Metro CDMX? Detienen a 3 en la Línea 2

El director del Metro de la Ciudad de México, Adrián Rubalcava, dio a conocer la detención de dos hombres y una mujer por orinar en el andén y consumir alcohol en la Estación Ermita de la Línea 2. Ante esta situación, ¿cuáles son las multas o sanciones por ambas situaciones?

El titular del Metro capitalino compartió imágenes de los presuntos responsables y cómo consumaron los presuntos delitos. De acuerdo con el funcionario los arrestados fueron identificados como: Felipe “N”, de 24 años, Leonel Arturo “N”, de 49 años y Abigail “N”, de 39 años.

Según el reporte policial, durante la intervención uno de los detenidos acusó a los elementos de intentar robar sus celulares y la mujer manifestó ser víctima de acoso.

Los uniformados negaron los señalamientos y “reportaron que fueron utilizados para intentar evadir su presentación ante la autoridad”.

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El director del Metro, indicó en sus redes sociales que respaldan a los policías que cumplen con su deber y actúan conforme a los protocolos. "No permitiremos estas faltas: quienes dañen o hagan mal uso del Metro serán presentados ante la autoridad competente".

¿Cuáles son las multas o sanciones por orinar y beber alcohol en el Metro? De acuerdo con la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México y las actualizaciones de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) para 2026, refiere que orinar o ingerir alcohol en el Sistema de Transporte Colectivo Metro sí son faltas administrativas que se sancionan.

El Artículo 28, fracción V considera una infracción contra la seguridad ciudadana orinar en vía pública y consumir alcohol y la multa que podría imponerse va de 21 a 30 UMA, al tomarse en cuenta que cada UMA equivale a 117.31 pesos aproximadamente en 2026, por lo tanto, estas multas oscilan entre los 2 mil 463.51 a 3 mil 519.30 pesos.

Otra posibilidad de sanciones son el arresto de 25 a 36 horas o trabajo en favor de la comunidad de 12 a 18 horas, además que se debe tener en cuenta que los oficiales no pueden cobrar la multa en efectivo en el lugar debido a que los detenidos serán remitidos ante un Juez Cívico, quien determinará la sanción correspondiente.

HVI