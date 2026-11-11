Sociedad

¿Cuáles Son las Multas por Beber Alcohol en el Metro CDMX? Detienen a 3 en la Línea 2

El titular del Metro capitalino compartió imágenes de los presuntos responsables y cómo consumaron los presuntos delitos

¿Cuáles Son las Multas por Orinar o Beber Alcohol en Metro CDMX? Caen Tres En Ermita de Línea 2Usuarios del Metro de la CDMX detenidos por ingerir bebidas alcohólicas en estación Ermita de la Línea 2 del Metro CDMX. Foto: @AdrianRubalcava

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