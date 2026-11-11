Mujer se Desmaya Sobre el Puente Morelos de la Ciudad de Veracruz

Una mujer de aproximadamente 45 años en presunta situación de calle, quien fue identificada como Marcelia, se desmayó cuando cruzaba caminando el Puente Morelos, en el centro de la ciudad de Veracruz.

Información de testigos en la zona detalla que la mujer habría sido vista sentada en un parque que se encuentra cerca de la zona previo a caminar hacia el área del centro histórico.

Una ambulancia arribó al sitio y le brindó la atención prehospitalaria, donde dieron a conocer que la presión arterial de la mujer se encontraba muy baja, por lo que era necesario el traslado de urgencia a una unidad médica.

El tránsito vehicular se vio afectado de forma intermitente, mientras que los cuerpos de emergencias le daban la atención a la mujer antes de que fuera trasladada sin que dejara de fluir el paso de automóviles.