Accidentes

Mujer se Desmaya Sobre el Puente Morelos de la Ciudad de Veracruz

Una persona fue atendida por cuerpos de emergencias tras desvanecerse en una vialidad del municipio porteño. La vialidad se vio afectada de manera intermitente

Mujer se Desmaya Sobre el Puente Morelos de la Ciudad de VeracruzEl tráfico se vio afectado de manera parcial mientras la mujer era atendida. Foto: N+

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Una mujer en situación de calle colapsa en el Puente Morelos de Veracruz. Su presión arterial baja requirió atención urgente.

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Tráfico Intermitente en Veracruz por Desmayo de Mujer en Puente | N+