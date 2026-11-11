Incineran Más de 400 Kilogramos de Narcóticos y Sustancias Aseguradas en Puebla

La Fiscalía General de la República (FGR) en Puebla informó que llevó a cabo la identificación, conteo, pesaje e incineración de 415 kilos 608 gramos 680 miligramos de narcóticos, cinco mil 496 unidades y un litro 496 mililitros de diversas sustancias, y la destrucción de 316 objetos del delito relacionados con 108 investigaciones.

En el evento realizado en las instalaciones de la 25 Zona Militar, participó un representante del Órgano Interno de Control de la FGR, así como personal de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Policía Federal Ministerial (PFM), Servicios Periciales, Bomberos, Protección Civil y Policía Estatal.

Entre los narcóticos destruidos se encuentran 274 kilos 347 gramos 300 miligramos de marihuana, 127 kilos 961 gramos 540 miligramos de clorhidrato de metanfetamina y ocho kilos 609 gramos 900 miligramos de amapola.

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También se incineró un kilo 169 gramos 150 miligramos de clorhidrato de cocaína, 667 gramos 990 miligramos de metanfetamina, 794 gramos 850 miligramos de heroína y 676 gramos 900 miligramos de tetrahidrocannabinol.

Además fueron echados al fuego dos mil 265 piezas de clorhidrato de clobenzorex, 614 piezas de clobenzorex, 498 pizas de midazolam, 357 piezas de metilfenidato, entre otras sustancias.

Asimismo, se identificaron y destruyeron en el mismo acto protocolario 316 objetos del delito, entre ellos teléfonos celulares, inhibidores, mochilas, bolsas, encendedores y básculas, entre otros.

Con información de N+

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