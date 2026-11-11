Narcotráfico

Incineran Más de 400 Kilogramos de Narcóticos y Sustancias Aseguradas en Puebla

Además de la droga, elementos de la FGR también quemaron 316 objetos del delito tales como teléfonos celulares e inhibidores de señales

Incinerados 415 Kilogramos Narcóticos Drogas Sustancias Aseguradas FGR PueblaTambién fueron quemados 316 objetos del delito. Foto: X @FGR_Pue

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La FGR en Puebla incinera 415 kg de drogas y destruye 316 objetos del delito. Un golpe significativo al narcotráfico. Conoce cómo se llevó a cabo este operativo.

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