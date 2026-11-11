Elementos de la Dirección de Seguridad Pública de Torreón brindaron apoyo a una menor de tres años que se encontraba convulsionando, luego de atender un reporte de emergencia que solicitaba ayuda para la niña. Los oficiales intervinieron para facilitar su traslado a recibir atención médica.

Los hechos ocurrieron en el circuito Ana y carretera La Partida, en el fraccionamiento Ana, donde los elementos hicieron contacto con la abuela y el tío de la menor, identificada como Abril Dayna 'N', de tres años. Los familiares explicaron que la niña presentaba convulsiones, por lo que solicitaron apoyo de las autoridades.

Ante la situación, los oficiales Raúl Macías Rodríguez y Alan Cárdenas Rodríguez actuaron de inmediato y trasladaron a la pequeña a las instalaciones de la Cruz Roja, donde fue recibida por personal médico para su valoración y atención correspondiente.

Después de ser atendida, el personal de salud informó que la menor permanecería bajo observación médica. Asimismo, se reportó que su estado de salud era estable y que se encontraba fuera de peligro.