Ambientalistas Reiteran Rechazo a Planta de Amoniaco en Lerdo, Durango
Advirtieron que continuarán organizándose contra la instalación de la empresa en la Comarca Lagunera
Escucha este artículo
Advirtieron que continuarán organizándose contra la instalación de la empresa en la Comarca Lagunera
Escucha este artículo
Integrantes de colectivos ambientalistas de la Comarca Lagunera reiteraron su rechazo al proyecto de una empresa, al señalar que la autorización emitida por el Comité de Inversiones del Gobierno Federal no representa un permiso ambiental ni exime a la compañía de cumplir con los requisitos legales para la construcción y operación de la planta de amoniaco.
Los ambientalistas indicaron que la empresa todavía debe obtener la Manifestación de Impacto Ambiental, así como otras autorizaciones correspondientes para avanzar con el proyecto. Por ello, consideraron que el aval del comité federal no significa que la instalación de la planta tenga garantizada su viabilidad ambiental.
Como parte de sus acciones, los integrantes de los colectivos informaron que entregaron 180 mil firmas ante la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), además de un documento técnico en el que expusieron diversas observaciones sobre el proyecto y sus posibles afectaciones ambientales.
Finalmente, advirtieron que continuarán organizándose y realizando acciones para impedir que la planta de amoniaco represente un riesgo para los recursos naturales de la región, particularmente para el río Nazas y el Cañón de Fernández. Asimismo, reiteraron que mantendrán su postura de rechazo mientras no se atiendan sus preocupaciones sobre el impacto ambiental de la obra.