Ambientalistas Reiteran Rechazo a Planta de Amoniaco en Lerdo, Durango

Integrantes de colectivos ambientalistas de la Comarca Lagunera reiteraron su rechazo al proyecto de una empresa, al señalar que la autorización emitida por el Comité de Inversiones del Gobierno Federal no representa un permiso ambiental ni exime a la compañía de cumplir con los requisitos legales para la construcción y operación de la planta de amoniaco.

Los ambientalistas indicaron que la empresa todavía debe obtener la Manifestación de Impacto Ambiental, así como otras autorizaciones correspondientes para avanzar con el proyecto. Por ello, consideraron que el aval del comité federal no significa que la instalación de la planta tenga garantizada su viabilidad ambiental.

Como parte de sus acciones, los integrantes de los colectivos informaron que entregaron 180 mil firmas ante la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), además de un documento técnico en el que expusieron diversas observaciones sobre el proyecto y sus posibles afectaciones ambientales.