Medio Ambiente

Ambientalistas Reiteran Rechazo a Planta de Amoniaco en Lerdo, Durango

Advirtieron que continuarán organizándose contra la instalación de la empresa en la Comarca Lagunera

Ambientalistas Reiteran Rechazo a Planta de Amoniaco en Lerdo, DurangoAmbientalistas indicaron que la empresa debe obtener la manifestación del impacto ambiental. Foto: N+

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