El Niño Será Muy Fuerte Este Invierno: UNAM Advierte Qué Pasará con el Clima en México

El fenómeno de El Niño alcanzará una intensidad muy fuerte durante el invierno 2026-2027 y podría modificar las condiciones climáticas en distintas regiones de México, con lluvias por arriba del promedio en el norte y posibles déficits de precipitaciones en el centro, sur y sureste del país, así lo advirtió la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

De acuerdo con el primer Reporte Técnico de Seguimiento del evento de El Niño 2026-2027, publicado el 9 de noviembre por el Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático (ICAyCC) de la UNAM, en colaboración con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el fenómeno ya está establecido y continúa intensificándose.

Pronostican que El Niño sea muy intenso en 2027. El documento retoma las proyecciones de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA), que estiman una probabilidad del 100% de que El Niño permanezca en categoría muy fuerte durante noviembre de 2026 y superior al 83% para enero de 2027.

Para estimar los posibles efectos del fenómeno, la UNAM analizó el comportamiento de los tres episodios anteriores de El Niño que alcanzaron una intensidad muy fuerte.

Entre los escenarios identificados se encuentran precipitaciones superiores a lo normal en el noroeste y norte de México entre noviembre y abril. En contraste, el centro, sur y sureste del territorio nacional podrían registrar un déficit de lluvias durante distintos periodos.

El reporte también advierte que entre abril y junio de 2027 podría presentarse una disminución importante de las precipitaciones, acompañada de temperaturas superiores al promedio.

Estas condiciones podrían incrementar el riesgo de sequías, olas de calor más intensas y prolongadas, incendios forestales y problemas relacionados con la disponibilidad de agua.

Otro de los posibles efectos se relaciona con el calentamiento del océano Pacífico mexicano, que podría favorecer una mayor probabilidad de huracanes de categoría mayor en esa cuenca.

Las proyecciones del reporte técnico indican que el fenómeno podría alcanzar su punto máximo entre el otoño y el inicio del invierno de 2026-2027.

El pronóstico del índice RONI estima una anomalía máxima de 2.74 grados Celsius para el periodo de octubre a diciembre de 2026. Después, se espera un debilitamiento gradual, aunque las condiciones cálidas podrían persistir durante los primeros meses de 2027.

La UNAM aclaró que cada episodio de El Niño tiene características particulares, por lo que sus efectos pueden variar entre regiones. Por esta razón, los pronósticos deberán actualizarse conforme evolucione el fenómeno.

Los especialistas señalaron la importancia de mantener el seguimiento de las condiciones meteorológicas y fortalecer las medidas de prevención ante los posibles escenarios de sequía, temperaturas extremas y otros eventos asociados con El Niño.

PT