Medio Ambiente

El Niño Será Muy Fuerte Este Invierno: UNAM Advierte Qué Pasará con el Clima en México

El fenómeno podría reducir las lluvias en el centro y sureste, elevar las temperaturas y aumentar el riesgo de sequías e incendios forestales

El Niño será muy fuerte este invierno, los capitalinos buscan mitigar el frío con bufandas y chamarrasFoto: Cuartoscuro
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