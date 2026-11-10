Medio Ambiente

Profepa Clausura Predio por Tala Ilegal de Pinos y Encinos en Veracruz

Una inspección confirmó irregularidades en el aprovechamiento de recursos maderables; la medida impuesta permanecerá vigente mientras se atienden las disposiciones legales

Clausuran predio en Coatepec por tala ilegal de pinos y encinosClausuran predio en Coatepec por tala ilegal de pinos y encinos. Foto: PROFEPA

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Profepa detiene tala ilegal en Coatepec: 3.649 m³ de pino y 1.085 m³ de encino afectados. La clausura temporal busca proteger el bosque.

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