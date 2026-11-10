Profepa Clausura Predio por Tala Ilegal de Pinos y Encinos en Veracruz

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente clausuró temporalmente un predio ubicado en la localidad Mesa de Laurel, municipio de Coatepec, donde detectó el derribo y aprovechamiento ilegal de árboles de pino y encino en una superficie de cuatro hectáreas.

Durante una inspección, personal de la dependencia constató que las actividades forestales se llevaban a cabo sin contar con la documentación que acreditara su legalidad.

En el sitio se identificó una afectación de 3.649 metros cúbicos de madera en rollo de pino y 1.085 metros cúbicos de encino, especies características de los bosques de coníferas con presencia de latifoliadas.

Ante las irregularidades detectadas, la Profepa impuso como medida de seguridad la clausura total temporal de las actividades relacionadas con el derribo y aprovechamiento forestal.

El predio se localiza a un costado del camino Ingenio El Rosario-Mesa de Laurel y la intervención de las autoridades derivó de denuncias ciudadanas por posibles ilícitos en materia forestal.

Coatepec forma parte de la zona crítica forestal Cofre de Perote, considerada de atención prioritaria debido a la incidencia de actividades ilegales que afectan los recursos forestales dentro y en el área de influencia del Parque Nacional Cofre de Perote.