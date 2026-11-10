Medio Ambiente

Pescadores y Guías de Turistas Explican Daños por Planta de Gas Natural en Guaymas

Habitantes de Sonora exponen que si se consolida el proyecto de la empresa Amigo LNG habrá impactos graves

Terreno en Guaymas, Sonora, donde se planea instalar una planta de gas natural.Foto: N+

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