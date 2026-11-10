Pescadores y Guías de Turistas Explican Daños por Planta de Gas Natural en Guaymas

El domingo, ciudadanos y activistas marcharon por las calles del centro de Guaymas, Sonora, en rechazo a la instalación de una planta de gas natural licuado en ese municipio.

La comunidad local de pescadores y activistas reclama que es el único acceso a una zona turística clave para la economía.

Al respecto, Francisco Soto, pescador de Guaymas, Sonora, indicó: “Son muchas familias las que dependemos del mar, si llegan a poner esa maquinaria, la licuadora del GNL, automáticamente ya no vamos a poder trabajar ahí”.

Francisco tiene 45 años pescando en las aguas de Guaymas, practica el buceo para capturar especies como langosta o pulpo y asegura que la instalación de la empresa Amigo LNG y el tráfico de buques metaneros de 300 metros de eslora perjudicarán la pesca en la zona.

“¿Se imagina, un barco de ese calado, de esa magnitud? El producto que está ahí abajo se va a espantar, se va a ir por tanto ruido”, señaló Soto.

En tanto, Arturo Ramírez, biólogo marino de Guaymas, Sonora, explicó que “el gas viene desde Texas, necesita nuestra costa, el gas se manda desde aquí hacia Asia. Entonces, en realidad México, Sonora, nos quedamos con todos los costos y muy pocos beneficios”.

El camino que lleva al terreno de 54 hectáreas que el gobierno de Sonora concesionó a la empresa Amigo LNG para instalar una planta procesadora de gas y un muelle de 1 kilómetro mar adentro donde buques metaneros cargarán este combustible, conduce directamente al acceso a zonas turísticas.

Sobre el tema, Manuel Magaña, guía de Turismo en Guaymas, explica que “aquí tenemos el Arco de San Vicente o el Zaguán, como lo conocen los pescadores. Además de esto están la Salinita, la playa Caty y la playa Catalina, que están dentro de la bahía Catalina, que es la bahía que se va a ver afectada principalmente por este proyecto”.

Para concientizar sobre los impactos ambientales de este megaproyecto, organizaciones ambientalistas de Sonora organizaron un recorrido hasta playa Catalina. Primero llegaron a la bahía Catalina, después escalaron dos cerros.

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“Aquí ya empieza a cambiar el color del agua con la luz del sol y mientras más sube se ve más Clarita y súper cristalina”, precisó Manuel Magaña, guía de Turismo en Guaymas.

Este es el único camino terrestre que actualmente conecta esta zona. Más de cien personas acudieron al llamado.

“Aunque digan que no van a construir nada, que no es aquí en bahía de Catalina, no se va a poder acceder por todas las restricciones que tienen esas empresas por seguridad”, explicó Manuel Magaña.

En la zona todavía no ha iniciado la construcción, gracias a amparos concedidos en favor de las ballenas que habitan las aguas del golfo de California.

Isaí Barba, del Colectivo Voces de la Costa, en Guaymas, indicó: “El Golfo de California brinda más del 50% de la pesquería a nivel nacional. Los sonidos intensos de los buques podrían cambiar el comportamiento de la especie, que los cardúmenes grandes se podrían separar y eso tendría implicaciones en las pesquerías de la región”.

Pescadores y activistas consideran que habrá impactos graves en caso de consolidarse el proyecto. Y advierten que si no hay respuesta de las autoridades actuarán para evitar la instalación de la planta.

“No vamos a dejar que suban la maquinaria y no nada más el sector pesquero, la sociedad que es muy importante”, explicó Francisco Soto.

Con información de Raymundo Pérez Arellano y Carlos Moreno

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