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Hoy Hay Protesta de Conductores de Aplicación: ¿A Qué Hora Inicia el Bloqueo en CDMX?

Los manifestantes protestan en contra del modelo que representan el programa de arrendamiento financiero y el plan de movilidad de la empresa VEMO Impulso

Protestas de repartidores de comida por aplicaciónProtestas de repartidores de comida por aplicación en CDMX. Foto: Cuartoscuro | Archivo

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Hoy en CDMX: conductores de plataformas digitales protestan contra VEMO Impulso, en Miguel Hidalgo. Infórmate sobre las afectaciones viales.

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