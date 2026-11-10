Hoy Hay Protesta de Conductores de Aplicación: ¿A Qué Hora Inicia el Bloqueo en CDMX?

Este martes, habrá una nueva protesta de conductores de aplicación en calles de la Ciudad de México (CDMX).

De acuerdo con autoridades capitalinas, los integrantes de la Alianza de Trabajadores y Trabajadoras de Plataformas Digitales protestan en contra del modelo que representan el programa de arrendamiento financiero y el plan de movilidad de la empresa VEMO Impulso y Conduce, debido a la pérdida de autonomía, las altas exigencias de operación y las fallas detectadas en sus esquemas de ingresos y financiamiento.

Cabe recordar que ayer, 9 de noviembre, repartidores por aplicación bloquearon por más de cinco horas ambos sentidos de la carretera México-Toluca, en la zona de Santa Fe, alcaldía Cuajimalpa, en rechazo a la implementación de placas y licencias mercantiles.

Por la tarde, los choferes sostuvieron una mesa de diálogo con autoridades de la Secretaría de Movilidad (Semovi) sobre el plan piloto orientado a regular su actividad. Durante la reunión, ambas partes acordaron la suspensión de la prueba piloto y la instalación de nuevas mesas de diálogo.

¿A qué hora inicia el bloqueo en CDMX?

De acuerdo con información de la agenda de marchas y movilizaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, los integrantes de la Alianza de Trabajadores y Trabajadoras de Plataformas Digitales se concentrarán a las 12:00 horas en la alcaldía Miguel Hidalgo.

La protesta será en las Oficinas Corporativas de VEMO Impulso (Torre Omega), en Campos Elíseos No. 345, colonia Polanco V Sección, en dicha alcaldía.

No se descarta la afectación de vialidades durante el desarrollo de sus actividades, por lo que se recomienda a los automovilistas evitar la zona, en la medida de lo posible o buscar rutas alternas.

Con información de N+

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