Agenda de Concentraciones y Rodadas Programadas en la Ciudad de México

Para que no se te haga tarde al realizar tus actividades y puedas planear tus trayectos, te compartimos la información de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de las marchas y concentraciones que se tienen registradas para este 10 de noviembre de 2026.

Asimismo, puedes seguir todos los canales de N+ donde encontrarás la información más actualizada y las últimas noticias del tránsito en la CDMX, incidentes viales, bloqueos, marchas y reportes del Metro y Metrobús.

Las autoridades capitalinas esperan 8 concentraciones, 5 rodadas ciclistas y 9 eventos de esparcimiento durante la jornada de este martes en la capital del país.

Luciérnagas Buscadoras se concentrarán a las 06:30 horas en la estación Chabacano, líneas 2, 8 y 9 del Sistema de Transporte Colectivo Metro en avenida San Antonio Abad, colonia Vista Alegre, alcaldía Cuauhtémoc y a las 07:00 horas en estación Ermita, líneas 2 y 12 del Sistema de Transporte Colectivo Metro en Calzada de Tlalpan, colonia Portales Norte, alcaldía Benito Juárez.

La Alianza Nacional de Trabajadores y Trabajadoras de Plataformas Digitales se reunirán a las 12:00 horas en Campos Elíseos 345, colonia Polanco V Sección, alcaldía Miguel Hidalgo.

Ciclistas rodarán a las 21:00 horas de Pilares y Pestalozzi, colonia Del Valle con destino a Circuito Interior.

Ciclistas rodarán a las 09:00 horas con inicio y término en Parque Arboledas, en Heriberto Frías 921, colonia Del Valle Centro.

Para conocer la información completa publicada por la SSCCDMX acerca de las actividades previstas para esta jornada, puedes entrar en el siguiente enlace para así evitar contratiempos en tus traslados.

Con información de SSC CDMX.

LECQ