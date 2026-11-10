Muere Policía y Otro Resulta Herido Tras Explosión de Una Mochila en Oviedo, España

Un agente de ⁠policía español falleció y otro resultó gravemente herido este martes al estallar un artefacto explosivo ​cuando intervenían en una disputa violenta entre ‌dos familias en la ciudad de Oviedo, en el norte del país, según las autoridades locales.

Durante la disputa, ⁠un hombre hirió de un disparo a una joven en ‌la madrugada del martes, dijo ‌un portavoz del ayuntamiento, quien ⁠añadió que la mujer se encontraba fuera de peligro.

El sindicato policial JUPOL dijo en un comunicado que ​el agente ​fallecido ‌pertenecía ‌a la unidad canina de la Policía Nacional, mientras que el herido, integrante de la unidad ​de desactivación de explosivos, permanecía en estado muy grave ‌tras perder una pierna.

El ‌sindicato señaló que, al llegar al lugar del tiroteo, en las afueras de Oviedo, los policías encontraron en la entrada del edificio una mochila que contenía ‌un artefacto explosivo, que detonó mientras los ⁠agentes lo alejaban del inmueble para desactivarlo.

La mochila tenía una luz parpadeante cuando los agentes la encontraron, por lo que solicitaron la intervención de especialistas en explosivos, según reportes de medios españoles.

La detonación ocurrió cuando un subinspector de la unidad canina se acercó a revisar el objeto.

La joven de 17 años herida durante el tiroteo permanece hospitalizada. Las autoridades investigan si ambos hechos están relacionados.

El presunto responsable de los disparos escapó en un vehículo de alta gama y podría llevar dos armas, una corta y otra larga. La Policía mantiene un operativo para localizarlo.

El presunto autor del tiroteo y propietario de la mochila con explosivos cuenta con múltiples antecedentes por delincuencia común.

Fuentes policiales consultadas por EFE han considerado que el perfil del presunto autor descartaría una motivación de corte terrorista.

ASJ