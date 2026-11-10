Internacional

Muere Policía y Otro Resulta Herido Tras Explosión de Una Mochila en Oviedo, España

Los agentes se desplazaron por un tiroteo en un edificio de viviendas del barrio de Villafría de la ciudad, donde resultó herida una mujer

OviedoFuentes de la Policía Nacional han añadido que se está buscando al autor del tiroteo previo a la explosión, que podría ir armado. Foto: EFE.

Escucha este artículo

00:00
-00:00
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+