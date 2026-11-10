Internacional

Rusia, Ucrania y Estados Unidos Conversan en Abu Dabi para Negociar la Paz

La sesión de dos días, la primera reunión de este tipo desde febrero, se centrará en garantías de seguridad

Es el primer encuentro de este tipo en más de nueve meses. Foto: Reuters.Es el primer encuentro de este tipo en más de nueve meses. Foto: Reuters.

Escucha este artículo

00:00
-00:00
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+