Rusia, Ucrania y Estados Unidos Conversan en Abu Dabi para Negociar la Paz

Las negociaciones tripartitas entre Rusia, Ucrania y Estados Unidos arrancaron este martes en Abu Dabi, tras nueve meses de pausa por la guerra en Irán, según informó a la agencia rusa TASS una fuente del equipo negociador ruso.

Según el medio, la reunión, que tiene lugar después de consultas de ucranianos y europeos, se lleva a cabo a puerta cerrada y estará centradas en las garantías de seguridad para ambos bandos al término del conflicto.

Los medios estatales rusos publicaron una imagen de las delegaciones de Kiev y Moscú sentados frente a frente, con los enviados estadounidenses presidiendo la mesa.

Al comienzo del encuentro, el primero de este tipo desde febrero, el emisario estadounidense Jared Kushner, pidió un "nuevo" marco de seguridad para Ucrania y Rusia, pero también para Europa, que garantice "décadas, si no siglos, de paz".

"La esperanza hoy no es solo debatir los temas bilaterales entre los países y cómo poner fin a la guerra (...), sino también determinar cómo crear las relaciones de seguridad adecuadas entre Ucrania, Rusia y Europa, de modo que no solo pongamos fin a esta guerra, sino que creemos un nuevo marco", afirmó el yerno del presidente estadounidense Donald Trump.

Previamente, Kushner dijo en X que él y el enviado Steve Witkoff estaban trabajando en una "solución negociada que pueda ofrecer una paz duradera y crear las condiciones para una Ucrania soberana, segura y próspera dentro de un entorno de seguridad europeo más estable".

Moscú y Kiev siguen muy distantes en elementos clave de cualquier posible acuerdo para poner fin a la guerra a gran escala, que ya se acerca a su quinto año.

El presidente ruso, Vladimir Putin, quiere que Ucrania retire sus tropas de Donetsk, Luhansk, Zaporiyia y Jersón, las cuatro regiones que Moscú se anexionó ilegalmente en septiembre de 2022 pero que nunca capturó por completo.

También exige que Kiev abandone su aspiración de unirse a la OTAN, acepte límites estrictos a sus fuerzas armadas y elimine las restricciones en Ucrania a la lengua rusa y a la Iglesia ortodoxa afiliada a Moscú.

Putin quiere un acuerdo de paz integral con esas condiciones y no aceptará una suspensión general de las hostilidades, al argumentar que eso solo permitiría a las tropas ucranianas descansar y reponer sus arsenales. Ha advertido que Rusia logrará sus objetivos por la fuerza si Kiev se niega a cumplir sus condiciones para la paz.

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, rechaza las exigencias de Putin de ceder voluntariamente territorio que Rusia no ha podido tomar en el campo de batalla.

Zelenski también rechaza cualquier límite al ejército de Ucrania o a sus acuerdos con socios occidentales, que Kiev considera garantías de seguridad esenciales para impedir que Moscú vuelva a invadir.

Ucrania sostiene que un alto el fuego inmediato es el primer paso necesario para negociar un arreglo más amplio y afirma que una reunión directa entre Putin y Zelenski es la única manera de resolver las cuestiones territoriales.

Las delegaciones rusa y ucraniana incluyen a altos funcionarios que han asistido a rondas anteriores de conversaciones.

El principal negociador de Rusia es Vladimir Medinski, asesor de Putin, quien ha encabezado el equipo de Moscú desde las primeras conversaciones directas de paz con Ucrania en Estambul, Turquía, en marzo de 2022.

La delegación rusa también incluye a los viceministros de Exteriores Serguéi Riabkov y Mijaíl Galuzin, al jefe de inteligencia militar Ígor Kostyukov y al subjefe del departamento operativo del Estado Mayor, Yuri Zhigarlovsky.

La delegación de Ucrania está encabezada por Rustem Umerov, jefe del Servicio de Inteligencia Exterior del país, quien también asistió a conversaciones anteriores.

Según reportes, también incluye al jefe de gabinete de Zelenski, Kyrylo Budanov, a su adjunto Sergiy Kyslytsya y a Davyd Arakhamia, líder de la bancada parlamentaria del partido Servidor del Pueblo de Zelenski.

ASJ