Pronóstico del Clima: Frente Frío 4 Provocará Lluvias y Bancos de Niebla

Para este martes, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé que el frente frío 4 continuará como estacionario sobre el oriente del Golfo de México.

En combinación con canales de baja presión, habrá lluvias y chubascos en el noreste, oriente y sureste del país, y lluvias puntuales fuertes en zonas de San Luis Potosí, Tamaulipas, Veracruz, Chiapas y Quintana Roo.

Su masa de aire frío mantendrá condiciones para la formación de bancos de niebla en el noreste de México.

Asimismo, una vaguada en niveles medios de la atmósfera, junto con la corriente en chorro subtropical, ocasionarán lluvias e intervalos de chubascos en el noroeste de México.

Finalmente, otro canal de baja presión favorecerá lluvias y chubascos en el occidente, centro y sur del país.

Estos serán los estados afectados por las precipitaciones de distintas intensidades:

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): San Luis Potosí (norte), Tamaulipas (norte y sur), Veracruz (norte y sur), Quintana Roo (oriente) y Chiapas (sur).

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Nuevo León, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Estado de México, Guerrero, Oaxaca, Tabasco, Campeche y Yucatán.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Baja California Sur, Chihuahua, Coahuila, Zacatecas, Aguascalientes, Colima, Ciudad de México, Morelos y Tlaxcala.

Mientras tanto, estas serán las temperaturas máximas y mínimas en el territorio nacional:

Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Sonora (sur), Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas y Campeche.

Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Baja California Sur, Morelos, Puebla (suroeste), Veracruz (centro y sur), Tabasco, Yucatán y Quintana Roo.

Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C durante la madrugada del martes: zonas serranas de Chihuahua y Durango.

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del martes: zonas serranas de Baja California, Sonora, Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.

Respecto al clima en el Valle de México, por la mañana habrá cielo parcialmente nublado, ambiente fresco a templado con presencia de bruma en la región, así como ambiente frío y bancos de niebla en zonas altas del Valle de México.

Por la tarde, ambiente de templado a cálido, cielo medio nublado a nublado con probabilidad de intervalos de chubascos en el Estado de México y lluvias aisladas en la Ciudad de México, mismas que pueden estar acompañadas con descargas eléctricas.

Con información de Conagua

ICM