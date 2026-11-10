Peso Mexicano Avanza: ¿Cómo Cotiza el Dólar Estadounidense este Martes?

El dólar estadounidense cotiza este martes en 18.49 pesos mexicanos en promedio en instituciones bancarias y en el mercado electrónico.

En la jornada previa, la moneda nacional tuvo una apreciación a pesar del tercer mes de incremento consecutivo de inflación, según datos del INEGI.

El peso mexicano avanzó el lunes favorecido por señales de menor ⁠tensión en Medio Oriente que mejoraron el apetito por activos de riesgo.

La moneda cotizaba en 18.5287 unidades en la recta final de los negocios del lunes, con una apreciación del 0.42%, a medida que la dólar estadounidense cayó.

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El Banxico informó que el cierre del dólar el lunes fue de 18.5377 pesos por billete verde, según datos obtenidos a partir del promedio de transacciones bancarias.

En cuanto al precio del dólar, que se cotiza durante todo el día, el tipo de cambio a peso cerró este 9 de noviembre en los 18.54 pesos por divisa verde.

Mientras que el tipo de cambio FIX publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), determinado por Banxico los días hábiles, es de 18.5983 pesos por dólar para este martes.

El tipo de cambio para pagar las obligaciones en dólares estadounidenses quedó en 18.6297 pesos por cada divisa verde.

Mientras que la cotización del dólar estadounidense en las instituciones bancarias oscila a la compra en 18.3252 pesos por billete verde, y a la venta en 18.7413.

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Con información de N+

ICM