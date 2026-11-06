Peso Mexicano Se Desploma: ¿Cómo Cotiza el Dólar Estadounidense este Viernes?

El dólar estadounidense se cotiza este viernes en 18.77 pesos mexicanos en promedio en las instituciones bancarias y en el mercado electrónico.

La jornada del jueves, la divisa nacional cayó a niveles ⁠no vistos desde agosto de 2025, después de que Banxico sorprendiera con su decisión de recortar la tasa de referencia en 25 puntos base.

Tras pasar de 6.50% a 6.25%, el peso mexicano, la moneda llegó a debilitarse hasta 18.9597 por dólar. En la recta final de ‌la sesión moderó sus pérdidas y se negociaba ‌en 18.7666 unidades, con una depreciación de un ⁠0.85%.

El banco central afirmó que la decisión contribuirá a llevar la inflación a la meta y a enfrentar riesgos macroeconómicos externos.

El Banxico informó que el cierre del dólar el jueves fue de 18.7499 pesos por billete verde, según datos obtenidos a partir del promedio de transacciones bancarias.

En cuanto al precio del dólar, que se cotiza durante todo el día, el tipo de cambio a peso cerró este 5 de noviembre en los 18.78 pesos por divisa verde.

Mientras que el tipo de cambio FIX publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), determinado por Banxico los días hábiles, es de 18.7147 pesos por dólar para este viernes.

El tipo de cambio para pagar las obligaciones en dólares estadounidenses quedó en 18.6285 pesos por cada divisa verde.

Mientras que la cotización del dólar estadounidense en las instituciones bancarias oscila a la compra en 18.4288 pesos por billete verde, y a la venta en 18.8799.

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Con información de N+

ICM