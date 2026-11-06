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Peso Mexicano Se Desploma: ¿Cómo Cotiza el Dólar Estadounidense este Viernes?

El ajuste a la baja de la tasa de referencia por parte de Banxico impactó en el rendimiento de la divisa nacional

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